Aquaman'den The Matrix 4'a transfer oldu

Keanu Reeves ile Carrie-Anne Moss'un başrollerini paylaşacağı kesinleştiği The Matrix 4’a, Aquaman'in kötü adamı Yahya Abdul-Mateen II dahil oldu. Yahya Abdul-Mateen II'nin Matrix serisinde kimi canlandıracağı henüz belli değil ancak ünlü oyuncunun genç Morpheus'u canlandırması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Aquaman filmindeki Black Manta rolüyle çıkış yakalayan Yahya Abdul-Mateen II, bu yıl içinde çıkan korku filmi Us (Biz) ve Black Mirror dizisinin son sezonunda rol almıştı.

Lana Wachowski’nin yönetmen koltuğuna oturduğu ve serinin önceki filmlerinde ikonik karakterler Neo ve Trinity’yi canlandıran Keanu Reeves ile Carrie-Anne Moss'un rollerine geri döneceği The Matrix 4’un çekimlerine 2020 yılında başlanması planlanıyor.

Matrix 4 filminin senaryosunu önceki filmlerin de senaryosunu yazan Lana Wachowski ile birlikte Aleksandar Hemon ve David Mitchell yazıyor. Yapımcı ve dağıtımcı köşesinde ise Warner Bros. Pictures ve Village Roadshow Pictures gibi iki büyük stüdyo yer alıyor.



