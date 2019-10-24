Ara öğün nedir, ara öğün önerileri nelerdir?

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, sağlıklı bir yaşam için dengeli ve düzenli beslenmenin şart olduğunu dile getirdi. Bazen vakit bulamadığımız için, bazen de önemsemeyip öğün atlıyoruz ve bunun sonucunda ana öğünlere oldukça aç bir şekilde oturuyoruz, ne yazık ki tıka basa yemek yemiş oluyoruz. Bu gibi yeme bozuklukları yaşamamak adına Diyetisyen Erkek, ara öğünleri hayatımıza eklememiz gerektiğini belirtiyor.

ARA ÖĞÜN NEDİR?

Ara öğün, ana öğünlerden önce sağlıklı atıştırmalıklar geçirilen küçük öğünlerdir. Ara öğünler kan şekerinin düşmesi ile meydana gelen büyük açlık hissini engeller. Normal bir öğünden yaklaşık 2-3 saat sonra kan şekeri düşmeye başlar, kişiler kendilerini tekrar aç hissetmeye ve yeni bir öğün ihtiyacı duymaya başlarlar ve bu açlık hissiyle buzdolabının kapağını açıp önlerine ne geldiyse yerler. Fakat öğününden yaklaşık 2,5 - 3 saat sonra meyve, galeta ya da kuru yemişlerin tüketildiği bir ara öğün kişinin hem çabuk acıkmasını önler hem de bir sonraki öğünde çok fazla kalori almamasını sağlar.