Ara öğün nedir, ara öğün önerileri nelerdir?

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, sağlıklı bir yaşam için dengeli ve düzenli beslenmenin şart olduğunu dile getirdi. Bazen vakit bulamadığımız için, bazen de önemsemeyip öğün atlıyoruz ve bunun sonucunda ana öğünlere oldukça aç bir şekilde oturuyoruz, ne yazık ki tıka basa yemek yemiş oluyoruz. Bu gibi yeme bozuklukları yaşamamak adına Diyetisyen Erkek, ara öğünleri hayatımıza eklememiz gerektiğini belirtiyor.
ARA ÖĞÜN NEDİR?
Ara öğün, ana öğünlerden önce sağlıklı atıştırmalıklar geçirilen küçük öğünlerdir. Ara öğünler kan şekerinin düşmesi ile meydana gelen büyük açlık hissini engeller. Normal bir öğünden yaklaşık 2-3 saat sonra kan şekeri düşmeye başlar, kişiler kendilerini tekrar aç hissetmeye ve yeni bir öğün ihtiyacı duymaya başlarlar ve bu açlık hissiyle buzdolabının kapağını açıp önlerine ne geldiyse yerler. Fakat öğününden yaklaşık 2,5 - 3 saat sonra meyve, galeta ya da kuru yemişlerin tüketildiği bir ara öğün kişinin hem çabuk acıkmasını önler hem de bir sonraki öğünde çok fazla kalori almamasını sağlar.
Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, "Ara öğün alışkanlığı ana öğünlere aç başlamayı, kabızlık, mide rahatsızlıkları, diyabetli bireylerde kan şekeri düzeylerinde ani iniş çıkışlarını önlemek için gereklidir. Ara öğünler gün içinde kan şekerinin dengede kalmasını sağlayarak bir sonraki öğüne bizi hazırlar ve çok yememizi engeller. Yine kan şekerini dengede olması ani yükselmeleri engeller, özellikle yemekten sonra uyuklamamızı önler. Metabolizmayı canlı tutarak vücudu kıtlık metabolizmasından uzak tutar ve yağlanmayı azaltır. Ara öğünler sindirim sistemini sürekli aktif halde tuttuğu için hazımsızlık, mide ağrısı ve şişkinlik gibi şikayetlerin oluşmasını engeller. Ara öğünler ile ana öğünler arasında en az 2,5- 3 saat olmalıdır. Ara öğün tercihlerimiz sağlıklı ve 100-200 kaloriyi geçmeyecek şekilde küçük porsiyonlardan oluşmalıdır” dedi.
ARA ÖĞÜN ÖNERİLERİ
“3 kuru kayısı
3 adet tüm ceviz içi
Bir adet küçük boy muz
5 adet çiğ badem
Bir küçük elma
Bir su bardağı kefir veya süt
Bir avuç leblebi
10-15 adet kuş üzümü
2 yemek kaşığı lor peyniri
2 adet wasa veya galeta
Bir fincan light sütlü kahve
Bir adet kuru incir
1/2 tahıllı simit
Bir su bardağı light ayran vb.
Haftada 1-2 kez olmak kaydıyla bir porsiyon sütlaç, kazandibi, tavuk göğsü gibi sütlü tatlılar
3 top light dondurma
2 parça bitter çikolata tüketilebilir
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