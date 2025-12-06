YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Market raflarında metal riski: 1 milyondan fazla peynir toplatılıyor!

ABD’de büyük bir gıda güvenliği uyarısı gündemde. İçinde metal parçası bulunma ihtimali nedeniyle 1 milyondan fazla rendelenmiş peynir paketi ülke genelinde acil olarak geri çağrıldı. FDA’nın duyurduğu karar, ürünlerin birçok büyük market zincirinde satışta olması nedeniyle geniş bir tüketici kitlesini yakından ilgilendiriyor.

Market raflarında metal riski: 1 milyondan fazla peynir toplatılıyor!
Sedef Karatay

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), içinde metal parçacığı bulunma ihtimali nedeniyle 1 milyondan fazla rendelenmiş peynir paketinin geri çağrıldığını açıkladı.

Market raflarında metal riski: 1 milyondan fazla peynir toplatılıyor! 1

BÜYÜK ZİNCİRLERDE SATILDI

Ohio merkezli bir firma tarafından üretilen ürünlerin ülke genelindeki büyük market zincirlerinde satışta olduğu bildirildi.

"İKİNCİ SINIF" GERİ ÇAĞIRMA

FDA, geri çağırmayı "İkinci Sınıf" kategorisine aldı. Bu sınıflandırma, ürünün tüketilmesi halinde ciddi olmayan ancak geçici sağlık sorunlarına yol açabilecek durumları ifade ediyor.

Market raflarında metal riski: 1 milyondan fazla peynir toplatılıyor! 2

236 BİN KASA TOPLATILIYOR

Her birinde 4 ila 12 paket bulunan yaklaşık 236 bin kasa yarım yağlı rendelenmiş mozzarella peynirinin geri çağrıldığı belirtildi. Ürünlerin son tüketim tarihleri Ocak 2026 – Mart 2026 arasında değişiyor.

31 EYALET VE PORTO RİKO’DA SATIŞTA

Metal parçası içerebileceği düşünülen peynirlerin 31 eyalet ile Porto Riko’da satıldığı, etkilenen bölgeler arasında Kaliforniya, Teksas, Florida, New York, Pensilvanya, Illinois, Washington, Wisconsin, Arizona, Georgia ve Kuzey Carolina’nın bulunduğu ifade edildi.

Market raflarında metal riski: 1 milyondan fazla peynir toplatılıyor! 3

TÜKETİCİLERE İADE ÇAĞRISI

Yetkililer, geri çağırmadan önce ürünleri satın alan kişilere alışveriş yaptıkları marketlere başvurarak iade yapmaları çağrısında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Dünyanın en iyi 100 mutfağı' açıklandı'Dünyanın en iyi 100 mutfağı' açıklandı
İtalya’nın meşhur yılbaşı keki: Panettone tarifiİtalya’nın meşhur yılbaşı keki: Panettone tarifi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
peynir market amerika birleşik devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.