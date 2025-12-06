Market raflarında metal riski: 1 milyondan fazla peynir toplatılıyor!

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), içinde metal parçacığı bulunma ihtimali nedeniyle 1 milyondan fazla rendelenmiş peynir paketinin geri çağrıldığını açıkladı.

BÜYÜK ZİNCİRLERDE SATILDI

Ohio merkezli bir firma tarafından üretilen ürünlerin ülke genelindeki büyük market zincirlerinde satışta olduğu bildirildi.

"İKİNCİ SINIF" GERİ ÇAĞIRMA

FDA, geri çağırmayı "İkinci Sınıf" kategorisine aldı. Bu sınıflandırma, ürünün tüketilmesi halinde ciddi olmayan ancak geçici sağlık sorunlarına yol açabilecek durumları ifade ediyor.

236 BİN KASA TOPLATILIYOR

Her birinde 4 ila 12 paket bulunan yaklaşık 236 bin kasa yarım yağlı rendelenmiş mozzarella peynirinin geri çağrıldığı belirtildi. Ürünlerin son tüketim tarihleri Ocak 2026 – Mart 2026 arasında değişiyor.

31 EYALET VE PORTO RİKO’DA SATIŞTA

Metal parçası içerebileceği düşünülen peynirlerin 31 eyalet ile Porto Riko’da satıldığı, etkilenen bölgeler arasında Kaliforniya, Teksas, Florida, New York, Pensilvanya, Illinois, Washington, Wisconsin, Arizona, Georgia ve Kuzey Carolina’nın bulunduğu ifade edildi.

TÜKETİCİLERE İADE ÇAĞRISI

Yetkililer, geri çağırmadan önce ürünleri satın alan kişilere alışveriş yaptıkları marketlere başvurarak iade yapmaları çağrısında bulundu.