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Ara tatil kaldırılacak mı? MEB anket düzenledi: 10 Aralık'a kadar erişime açık olacak

23.11.2023 14:10 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden oylama yapılan anket 10 Aralık’a kadar erişme açık olacak. Ara tatil değerlendirme anketi ile ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?' sorularına yanıt aranacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer alıyor. Anketlerle, bir dönemde iki defa gerçekleşen ara tatillerin devam edip etmemesine yönelik bir karara varılması bekleniyor.

10 ARALIK'A KADAR EŞİME AÇIK OLACAK?

Ara tatil değerlendirme anketinde ara tatil sürecinin nasıl geçirildiğine dair sorular yer alıyor. Anketlerin önümüzdeki dönemlerde ara tatillerin devam edip etmemesine dair karar alınması bağlamında değerlendirilmesi bekleniyor.

NTV'nin haberine göre "Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" anketlerine, 10 Aralık’a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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ara tatil meb
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