Ara tatil ne zaman başlayacak? 2022 Kasım ara tatil için geri sayım başladı

Kasım ayına gelinmesiyle ara tatil araştırmaları hız kazandı. Tatil hakkında detaylar, MEB 2022-2023 takviminde yer aldı. Ara tatil için geri sayım başladı. Peki ara tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ARA TATİL NE ZAMAN?

12 Eylül'de ders zili çaldı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 12 Eylül'de dersbaşı yaptı.

Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. 21 Nisan'da başlayacak olan ikinci ara tatil Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YARIYIL TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'ta bitecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

