Ara tatil ne zaman başlayacak? 2022 Kasım ara tatil için geri sayım başladı

Kasım ayına gelinmesiyle ara tatil araştırmaları hız kazandı. Tatil hakkında detaylar, MEB 2022-2023 takviminde yer aldı. Ara tatil için geri sayım başladı. Peki ara tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
12 Eylül'de ders zili çaldı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 12 Eylül'de dersbaşı yaptı.
Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. 21 Nisan'da başlayacak olan ikinci ara tatil Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'ta bitecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.