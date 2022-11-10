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Ara tatil ne zaman başlayacak? 2022 Kasım ara tatil için geri sayım başladı

10.11.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül'de başladı. Kasım ayına gelinmesiyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatilin başlamasına sayılı günler kaldı. İşte detaylar...

Ara tatil ne zaman başlayacak? 2022 Kasım ara tatil için geri sayım başladı

Kasım ayına gelinmesiyle ara tatil araştırmaları hız kazandı. Tatil hakkında detaylar, MEB 2022-2023 takviminde yer aldı. Ara tatil için geri sayım başladı. Peki ara tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Ara tatil ne zaman başlayacak? 2022 Kasım ara tatil için geri sayım başladı

ARA TATİL NE ZAMAN?

12 Eylül'de ders zili çaldı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 12 Eylül'de dersbaşı yaptı.

Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. 21 Nisan'da başlayacak olan ikinci ara tatil Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YARIYIL TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'ta bitecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

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