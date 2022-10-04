Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 Okullarda ara tatil tarihi!

"Ara tatil ne zaman?" sorusu öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatil MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi sonrası netleşmişti. Ara tatilin tarihi sorgulamaları artmaya başladı. Peki ara tatil ne zaman başlıyor?

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. 11 Kasım 2022 Cuma günü tatile başlayan öğrenciler, hafta sonu ile beraber 21 Kasım Pazartesi günü tekrardan okullara devam edecekler.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihlerinde, ikinci ara tatil de 17-20 Nisan 2023'de gerçekleşecek. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil hak etmiş olacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatilinin tarihi de öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. 16 Haziran 2023'de okullar kapanacak ve yaz tatiline girilmiş olacak.

