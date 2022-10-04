EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 Okullarda ara tatil tarihi!

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 Okullarda ara tatil tarihi!

04.10.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022/2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül 2022 tarihinde yeniden başlamıştı. Kasım ayının yaklaşması sonrası öğrenci ve veliler ara tatil tarihine odaklandı. Peki ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2022 okullarda ara tatil tarihi!

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 Okullarda ara tatil tarihi!

"Ara tatil ne zaman?" sorusu öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatil MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi sonrası netleşmişti. Ara tatilin tarihi sorgulamaları artmaya başladı. Peki ara tatil ne zaman başlıyor?

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. 11 Kasım 2022 Cuma günü tatile başlayan öğrenciler, hafta sonu ile beraber 21 Kasım Pazartesi günü tekrardan okullara devam edecekler.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihlerinde, ikinci ara tatil de 17-20 Nisan 2023'de gerçekleşecek. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil hak etmiş olacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatilinin tarihi de öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. 16 Haziran 2023'de okullar kapanacak ve yaz tatiline girilmiş olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okullar ne zaman kapanıyor?MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!Okullar ne zaman kapanıyor?MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!
MEB 2022 - 2023 AÖL 1.dönem sınav tarihleri!MEB 2022 - 2023 AÖL 1.dönem sınav tarihleri!
Anahtar Kelimeler:
ara tatil okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları açıklandı

DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları açıklandı

2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.