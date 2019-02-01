Ara transfer dönemine birbirinden ilginç paylaşımlar damga vurdu

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 01.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

Devre arası transfer döneminin kapanmasıyla sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapıldı.

Çok konuşulacak paylaşımlar...

Transfer geldi ortalık yıkıldı

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spor toto süper lig Fenerbahçe galatasaray Beşiktaş Trabzonspor

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