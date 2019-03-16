Araba hırsızlarına karşı yeni bir mücadele tarzı geliştirdi

Sistem basit ve Toyota her şeyi düşündü. Patent başvurusu şu şekilde: Patente yer alan koku oluşturma sistemi aracın havalandırma kanallarından çeşitli kokuları kokpite pompalamak için tasarlanmış. Bu içinizi ferahlatan güzel parfüm kokuları ya da duruma göre gözyaşı, acı ve geçici körlüğe neden olan göz yaşartıcı gaz olabilir. Ancak aracın sahibiyseniz sorun yok. Koku seçimlerinizi en sevdiğiniz parfümden yana kullanabilirsiniz.

Sistem araca kimin girdiğini (birden fazla kullanıcı için) tespit etmek için akıllı telefon verilerini kullanıyor ve sisteme kayıtlı olmayan herkesi meşru olmayan kullanıcı olarak tanımlıyor.

Sistemin işleyişi oldukça anlaşılabilir. Mobil cihazların entegre edildiği bu sistem aracın sahibini ve diğer yasal kullanıcılarını kaydediyor. Araca girdiğinde ise otomatik olarak tespit ediyor. Daha sonra ise kullanıcıların zevkine göre sevdiği ve tercih ettiği kokuları hava menfezlerinden geçirerek kokpite yaymaya başlıyor. Aracınızı terk ettiğinizde ise koku giderici sistem kokpitteki tüm kokuyu gideriyor ve araca bir sonraki binen kullanıcı için kokpitin havası tamamen nötr hale geliyor.