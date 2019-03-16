Araba hırsızlarına karşı yeni bir mücadele tarzı geliştirdi

Sistem basit ve Toyota her şeyi düşündü. Patent başvurusu şu şekilde: Patente yer alan koku oluşturma sistemi aracın havalandırma kanallarından çeşitli kokuları kokpite pompalamak için tasarlanmış. Bu içinizi ferahlatan güzel parfüm kokuları ya da duruma göre gözyaşı, acı ve geçici körlüğe neden olan göz yaşartıcı gaz olabilir. Ancak aracın sahibiyseniz sorun yok. Koku seçimlerinizi en sevdiğiniz parfümden yana kullanabilirsiniz.
Sistem araca kimin girdiğini (birden fazla kullanıcı için) tespit etmek için akıllı telefon verilerini kullanıyor ve sisteme kayıtlı olmayan herkesi meşru olmayan kullanıcı olarak tanımlıyor.
Sistemin işleyişi oldukça anlaşılabilir. Mobil cihazların entegre edildiği bu sistem aracın sahibini ve diğer yasal kullanıcılarını kaydediyor. Araca girdiğinde ise otomatik olarak tespit ediyor. Daha sonra ise kullanıcıların zevkine göre sevdiği ve tercih ettiği kokuları hava menfezlerinden geçirerek kokpite yaymaya başlıyor. Aracınızı terk ettiğinizde ise koku giderici sistem kokpitteki tüm kokuyu gideriyor ve araca bir sonraki binen kullanıcı için kokpitin havası tamamen nötr hale geliyor.
Diğer bir durumda, yani sistemin kullanıcıyı tanınmaması halinde kokpite yayılan parfüm değil göz yaşartıcı gaz oluyor. Aracın merkezi kilit sistemini ihlal ederek araca giren ve motoru anahtarsız çalıştırmaya kalkan bir hırsızın tespit edilmesi durumunda içeri göz yaşartıcı gaz salınıyor. Hissettiği acı ile göz yaşlarına boğulan ve gözlerini açamayan hırsızın bu koşullar altında arabanızı çalması neredeyse imkansız. Çaresizce aracı terk edecek ve oradan uzaklaşacaktır. Ancak yine de otomatik park kilidi ile hırsızın Toyota’nızla tamamen kör bir şekilde kaçmaya çalışmayacağından emin olmanız herkes için daha hayırlı olacaktır. Bir de umarız koku giderici göz yaşartıcı gazın etkisini giderecek kadar güçlüdür.
Teoride kusursuz ya pratikte?
Toyota’nın geliştirdiği bu sistem şimdilik teorik olarak kusursuz görünüyor. Ancak Toyota’nın olası bir sistem hatasından dolayı sistemin aracın asıl sahibini yanlışlıkla hırsız olarak tanımlamayacağından ve ona göz yaşartıcı gaz sıkmayacağından emin olması gerekiyor. Son olarak, Toyota patentli bu sistem ilk bakışta çok komplike gibi görünebilir. Ancak sistemin işleyiş mantığı oldukça basit. Tabii bir de pratikte yani işin insan faktörü girdiğinde bakmak gerek. Bu oldukça önemli bir değişken.
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