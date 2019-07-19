Arabasında uranyum ve yılanla yakalanan adam savunmasıyla şaşkına çevirdi!

ABD'nin Oklahoma eyaletinde trafik polisinin rutin çevirme sırasında durdurduğu araçtan radyoaktif uranyum, viski ve çıngıraklı yılan çıktı. Araçtaki iki kişininse araba hırsızı olduğu iddia edildi.

Guthrie şehrinde çarşamba sabahı yaşanan olayda, sürücü Stephen Jennings ve yolcu Rachael Rivera arabalarında bulunan alışılmadık nesneler nedeniyle tutuklandı.

Araçtan çıngıraklı yılan,uranyum ve viski çıktı

Polis ilk başta ikiliyi araç plakasının süresinin dolduğunu fark ederek durdurdu. Ancak memurlar kısa süre sonra arka koltuktaki kutuda bir şeritli çıngıraklı yılan olduğunu fark etti. Kırk yaşındaki Jennings daha sonra polise araçta bir silahı olduğunu söyledi ve o sırada polis de arabanın çalıntı olduğunu keşfetti. Guthrie Polis Komiser Muavini Anthony Gibbs yerel kanal KFOR-TV'ye yaptığı açıklamada, "Şu an elimizde bir çıngıraklı yılan, bir çalıntı araç, bir ateşli silah ve tutuklular var" dedi. Arabanın daha fazla araştırılmasının ardından polis, bir şişe açılmış viski ve “uranyum” diye etiketlenmiş bir kap “sarımtırak toz” buldu. ABC’nin haberine göre Jennings uranyum fark edildikten sonra memurlara bir "süper yılan" yaratmaya çalıştığını söyledi. Gibbs, “Böyle bir olay gerçekleştiğinde hemen bununla özel olarak ilgilenen şirketi ararız ve güvenli bir şekilde araştırılmasını sağlarız. Uranyum bu durumda tahmin edilemeyen bir unsur” dedi. Tutuklama esnasındaki vücut kamerası görüntülerinde bir memurun arka koltuktaki yılanı tespit ettiği ve “Bu hayvan çok büyük” dediği görülüyor.