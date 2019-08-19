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Arabasının anahtarını kaybeden bir kadın ilginç bir çözüm buldu

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TEKNOLOJİ  | 19.08.2019 09:22 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden birisi olarak kabul edilen Tesla firması, son dönemlerde tuhaf haberlerle gündeme geliyor. Ancak bu seferki haber kullanıcıları olumlu yönde hayrete düşürdü. İşte haberimizin detayları.

Arabasının anahtarını kaybeden bir kadın ilginç bir çözüm buldu

Tesla arabaların anahtarları hızlı bir şekilde kaybolabiliyor. ABD’li yazılım mühendisi Arnie DD bu konuda son derece ilginç bir yöntem buldu. Tesla anahtarının içerisindeki çipi çıkaran kadın, onu ameliyatla koluna yerleştirdi. Böylece anahtarın kaybolma gibi bir sorunu da kalmamış oldu.

Kartın derisinin altına yerleştirilmesi, aynı zamanda önemli bir soruna da yol açabilirdi. Sağlık açısından pek iyi olmayan bu yöntem, genç kadını önlem almaya yöneltti. Kartın çevresini biyopolimer ile kapatan yazılımcı kadın, böylece daha sağlıklı bir kullanım sağladı.

Truman Kain de aracı yolda karşılaştığı yüzleri ve plakaları gözlemleyip kaydeden bir güvenlik robotu haline getirmişti. Böylece sizlerin herhangi birisi tarafından takip edilip edilmediğinizi ortaya koydu. Tesla araçları teknolojik yapıları sayesinde, istenildiği şekilde kullanılma imkanı sunuyor.

Tüm bu kullananlar değerlendirildiğinde Tesla aracı olan kişilerin, neredeyse her amaç için arabalarını kullandığını söyleyebiliriz. Peki sizlerin herhangi bir Tesla aracı olsaydı bunu hangi amaçla kullanırdınız. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla anahtar

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