EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları

Arabayı kim, ne zaman icat etti? Arabayı ilk kim buldu?

Yük ya da yolcu taşımak için tasarlanmış olan, tekerlekli ve motorlu kara ulaşım aracı şeklinde tanımlanan arabalar ya da otomobiller, insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biri olarak kabul edilirler.

Arabayı kim, ne zaman icat etti? Arabayı ilk kim buldu?
Ferhan Petek

Genel olarak arabalar, içten yanmalı motorlarla ve dört adet lastiğin dönmesi ile çalışmaktadır. Elektrik ile çalışan hibrit motorlar, Amerika Birleşik Devletleri başta gelmek üzere tüm dünyada popüler hale gelmeye başlamıştır. Üç tekerlek üzerinde hareket eden arabalar da üretilmiştir ancak kullanışlı olmaması ve çeşitli denge sorunları ve dayanıklılık problemleri yaşanması nedeni ile yaygınlaşamamıştır.

Arabayı kim, ne zaman icat etti?

Gitgide kullanımı daha da yaygınlaşan elektrikli arabalar sanıldığının aksine yakın geçmişte üretilmemiştir. Batarya ile çalışan ilk araçların 1830’lu yıllarda üretildiğine dair kanıtlar bulunmaktadır.

İskoç Robert Anderson tarafından geliştirilmiş olan bataryalı ilk elektrikli araba, oldukça yavaş olmasına rağmen çok pahalı bir arabaydı. Bu sorunlar nedeni ile elektrikli araçlar o yıllarda yaygın hale gelememiştir.

Tarihteki ilk dizel arabanın Rudolf Diesel tarafından geliştirildiği bilinmektedir. Dizel motorunun kullanıldığı ilk araba ise 1936 yılında Mercedes Benz tarafından üretilmiştir.

Arabalar, ilk kez 19. yüzyılda enerji kaynağı olarak buhar gücünün kullanılması ile başlamıştır. İçten yanmalı motorlarda petrolün kullanılması daha sonraki süreçte gerçekleşmiştir.

Arabayı ilk kim buldu?

Arabalar, ortaya ilk kez çıktıklarından itibaren gelişmiş ülkelerde yük ve insan taşımacılığı alanında ana ulaşım aracı olarak kullanmıştır. Tek bir kişi arabayı icat eden kişi olarak anılmamaktadır. Yüz yıl kadar bir süreç boyunca dünyanın dört bir tarafında farklı kişiler tarafından yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonrasında ortaya çıkmıştır.

İnsanların ulaşımları konusunda bir çığır açtığı kabul edilen arabalar, 1920’li yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yirminci yüzyılın sonları ile yirmi birinci yüzyılın başlarında önemli petrol problemleri ile karşılaşılan arabaların karşısında petrol azalmış, endüstri genelinde kirlilik yaratan emisyonlar üzerindeki kısıtlamalar başlatılmıştır. Tüm bu durumlar otomobil endüstrisinde ve küresel otomotiv gruplarında bazı zorluklara yol açsa da otomotiv sektörü gelişmeye devam etmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli olduBakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli oldu
Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?

Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.