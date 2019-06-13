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Arabayla geldiler, marketin önüne tuvaletlerini yapıp karpuz çaldılar!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

Karaman'da otomobille gelen 3 kişi, marketin önüne küçük tuvaletini yapıp, üstü örtülü olan tezgahtan karpuz çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arabayla geldiler, marketin önüne tuvaletlerini yapıp karpuz çaldılar!

Olay, 11 Haziran Salı günü Ali Şahane Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Duran, sabaha iş yerine geldiğinde marketinin önündeki üstü örtülü tezgahtaki bir karpuzun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Duran, otomobille gelen 3 kişinin araçtan inip, marketin önündeki buzdolaplarının yanına küçük tuvaletini yaptığını, içlerinden birinin tezgahta bulunan karpuzlardan birini aldığını gördü.

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'UMARIM UTANMIŞLARDIR'

Duran, ''Bir karpuz için polisimizi meşgul etmek istemedim. 3 kişinin buraya gelip karpuz almaları üstelik dükkanın kenarına işemeleri insanlığa yakışmaz. Bizim genel ahlak kurallarına da uygun değil. Umarım yaptıklarından utanmışlardır'' dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tuvalet Karaman hırsız karpuz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
HANGŞİ UTANMA AKP NİN YÖNETTİĞİ ÜLKEDE edep haya insnalık mı kaldı kaosla beslenenler ülkede her pislik ayyuka çıktı
Kafaları iyidir ayyaşların
Bir insanda ar damarı çatlamışsa ne yapsın polis jandarma
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