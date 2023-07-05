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Arabistan'a gitti, Fenerbahçe'ye para yağdıracak! Jorge Jesus piyangosu, tam 300 milyon TL...

05.07.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, Sarı-Lacivertliler'e veda ederek Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yolunu tutan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan yönetimi sevindirecek bir haber geldi. İşte detaylar...

Arabistan'a gitti, Fenerbahçe'ye para yağdıracak! Jorge Jesus piyangosu, tam 300 milyon TL...
Willian Arao

Willian Arao

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutan Jorge Jesus yeni takımında çalışmalarına hızlı başladı.

FENERBAHÇE'DEN 2 İSMİ İSTİYOR

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Portekizli teknik adamın yönetime verdiği raporda, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Willian Arao ve Diego Rossi'yi yeni takımına transfer etmek istediği öne sürüldü.

ARAO İÇİN 5.5 MİLYON

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Brezilya ve Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre Al Hilal, Arao için sarı lacivertli kulübe 5.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.

ROSSI İÇİN 10 MİLYON

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Suudi Arabistan ekibinin, piyasa değeri 9.5 milyon Euro olan Rossi için de 10 milyon Euro civarında bir öneri yapması bekleniyor.


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