Arabistan'a gitti, Fenerbahçe'ye para yağdıracak! Jorge Jesus piyangosu, tam 300 milyon TL...

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutan Jorge Jesus yeni takımında çalışmalarına hızlı başladı.
Portekizli teknik adamın yönetime verdiği raporda, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Willian Arao ve Diego Rossi'yi yeni takımına transfer etmek istediği öne sürüldü.
Brezilya ve Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre Al Hilal, Arao için sarı lacivertli kulübe 5.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.
Suudi Arabistan ekibinin, piyasa değeri 9.5 milyon Euro olan Rossi için de 10 milyon Euro civarında bir öneri yapması bekleniyor.