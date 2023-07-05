Arabistan'a gitti, Fenerbahçe'ye para yağdıracak! Jorge Jesus piyangosu, tam 300 milyon TL...

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutan Jorge Jesus yeni takımında çalışmalarına hızlı başladı.

FENERBAHÇE'DEN 2 İSMİ İSTİYOR

Portekizli teknik adamın yönetime verdiği raporda, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Willian Arao ve Diego Rossi'yi yeni takımına transfer etmek istediği öne sürüldü.

ARAO İÇİN 5.5 MİLYON

Brezilya ve Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre Al Hilal, Arao için sarı lacivertli kulübe 5.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.

ROSSI İÇİN 10 MİLYON

Suudi Arabistan ekibinin, piyasa değeri 9.5 milyon Euro olan Rossi için de 10 milyon Euro civarında bir öneri yapması bekleniyor.



