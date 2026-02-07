SPOR

Arabistan'da yer yerinden oynadı! Cristiano Ronaldo'dan tarihi rest: "Taleplerim yapılmazsa ben yokum!"

Al Nassr'da kriz büyüyor! Son maçlarda yönetime tepki göstererek sahaya çıkmayan Cristiano Ronaldo, gemileri yaktı. Portekizli süperstar, Suudi Arabistan Kamu Fonu yetkililerine (PIF) ültimatom verdi: "Yaz döneminde istediklerim yapılmazsa bavulumu toplarım!"

Emre Şen

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin marka yüzü Cristiano Ronaldo, Al Nassr yönetimi ve ligin finansörü olan Suudi Arabistan Kamu Fonu (PIF) ile ipleri koparma noktasına geldi. Son haftalarda mutsuzluğu yüzüne yansıyan ve maçlarda forma giymeyerek "sessiz protesto" yapan Portekizli yıldız, sessizliğini çok sert bir mesajla bozdu.

MBC DUYURDU: "YA YAPARSINIZ YA GİDERİM"

Arabistan da yer yerinden oynadı! Cristiano Ronaldo dan tarihi rest: "Taleplerim yapılmazsa ben yokum!" 1

Orta Doğu'nun dev medya kuruluşu MBC'nin geçtiği son dakika bilgisine göre; Cristiano Ronaldo, doğrudan PIF yetkililerine bir mesaj gönderdi.

39 yaşındaki efsane ismin, ligin rekabet seviyesi ve Al Nassr'ın kadro yapılanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek şu ifadeleri kullandığı iddia edildi: "Yaz transfer döneminde taleplerim karşılanamazsa ve istediğim adımlar atılmazsa ben giderim."

PROJENİN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Arabistan da yer yerinden oynadı! Cristiano Ronaldo dan tarihi rest: "Taleplerim yapılmazsa ben yokum!" 2

Ronaldo'nun bu çıkışı, Suudi Arabistan'ın milyar dolarlık futbol projesinde "deprem" etkisi yarattı. Al Nassr ile sözleşmesi devam etmesine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu konuşulan Ronaldo'nun, yazın yapılacak transferler ve organizasyonel değişiklikler konusunda "tek karar verici" olmak istediği ve aksi takdirde ligden ayrılacağı belirtiliyor.

SAHAYA ÇIKMAMIŞTI

Arabistan da yer yerinden oynadı! Cristiano Ronaldo dan tarihi rest: "Taleplerim yapılmazsa ben yokum!" 3

Hatırlanacağı üzere Ronaldo, takımının son oynadığı Al Ittihad derbisinde ve öncesindeki maçta "yönetime tepkili olduğu" gerekçesiyle forma giymemişti. Bu ültimatom, krizin sadece anlık bir öfke değil, köklü bir anlaşmazlık olduğunu gözler önüne serdi.

