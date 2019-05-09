Mynet Trend

Araç kullanırken telefonla konuşan David Beckham'ın ehliyetine 6 ay el kondu

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 09.05.2019 19:06 | Son Güncelleme

İngiltere Milli Takımı'nın ve Manchester United'ın efsanevi oyuncularından David Beckham'ın başı sık sık trafik kurallarına uymamasıyla derde giriyor. Araç sürerken telefonla konuşan David Beckham, mahkemede suçlu bulundu ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

Araç kullanırken telefonla konuşan David Beckham'ın ehliyetine 6 ay el kondu

Eski futbolcu David Beckham'a direksiyon başındayken cep telefonunu kullandığı için 6 ay araç kullanma yasağı getirildi.

Eski İngiltere milli takımı kaptanı, Londra'da çıktığı duruşmada, geçen kasım ayında araba sürerken cep telefonunu kullandığını kabul etti.

Hakim Catherine Moore, trafiğin yavaş aktığını ancak bunun bir bahane olamayacağını belirterek, Beckham'a 6 ay araç kullanma yasağı getirdi.

Daha önce iki ayrı ihlalden toplam 6 ceza puanı olan 43 yaşındaki Beckham'ın ehliyetine 6 ceza puanı daha ekleyen hakim, eski futbolcunun 6 aylık bu süre zarfında araç kullanması durumunda yeni bir suç işlemiş olacağını vurguladı.

Ayrıca 750 sterlin para cezası verilen Beckham'ın mahkeme masraflarını da ödemesine hükmedildi.

Beckham, 21 Kasım 2018'de Londra'da direksiyon başında cep telefonu kullanırken görüntülenmişti.

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
Maç esnasında oruçlarını açtılarMaç esnasında oruçlarını açtılar
Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
David Beckham futbol ehliyet ceza

En Çok Okunan Trend Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel üretim akıllı telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel üretim akıllı telefon

'Damadım kızıma sakinleştirici iğne yapıyordu'

'Damadım kızıma sakinleştirici iğne yapıyordu'

CHP'den İmamoğlu için bağış kampanyası

CHP'den İmamoğlu için bağış kampanyası

CHP'li vekil Meclis'te su içti ortalık karıştı!

CHP'li vekil Meclis'te su içti ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şampiyonlar Ligi maçında Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech oruçlarını açtı

Maç esnasında oruçlarını açtılar

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Yarışı kazanabilmek için çocuk sporcuyu iterek denize düşürdü

Yüzme yarışında skandal olay

Liverpool Lionel Messi'ye nefes aldırmadı

Lionel Messi'ye büyük şok

Taraftar çıldırdı! Rakibin otelinde yaptığı şoke etti

Taraftar çıldırdı! Rakibin otelinde yaptığı şoke etti

'Hastayım' deyip başka maça gitti, kovuldu!

'Hastayım' deyip başka maça gitti, kovuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.