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Araç kuyumcuya böyle daldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2019 22:14 | Son Güncelleme

Bursa'da sokağa girmek isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol üzerindeki kuyumcuya daldı. Arabanın dükkanın camından içeri girmesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Mudanya ilçesi Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi.

A. O. yönetimindeki 16 JKS 13 plakalı lüks araç, H.K.'nın kullandığı 16 JV 600 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu kontrolünü kaybetti. Araç, ters yönde olan kuyumcuya girdi. Müşterilerin oturduğu kısma giren araç dükkanda hasara yol açtı. İçeride müşteri olmaması ise can kaybını önledi. Kuyumcunun işletmecisi hiçbir şeyin farkında olmadığını, aniden aracı dükkanın içinde gördüğünü söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ve iş yerindeki panik güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kaza kuyumcu

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