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Aracın bagajına bakınca şoke oldular! Küle dönmüş ceset bulundu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 03.05.2019 19:56 | Son Güncelleme

Hatay’da yanarak küle dönen aracın bagajından erkek cesedi çıktı. Hayatını kaybeden şahsın Yayladağı ilçesine bağlı Turfanda Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet Kıssa (32) olduğunu tespit etti.

Aracın bagajına bakınca şoke oldular! Küle dönmüş ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesine bağlı Yukarı Okçular Mahallesi yakınlarında bir aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

YANMIŞ HALDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, söndürülen araçta ve olay yerinde yaptıkları incelemede, aracın ateşe verilerek terk edildiği şüphesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda, küle dönen aracın bagaj kısmında yanmış halde bir erkek cesedi olduğu anlaşıldı.

adam

Cinayet şüphesiyle soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, hayatını kaybeden Yayladağı ilçesine bağlı Turfanda Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet Kıssa (32) olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırma sonucunda, olayla bağlantısı olduğu iddiası üzerine bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay yayladağı ceset

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