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Aracın camını kırıp, küfür ve hakaret ettiler! Amatör takımın oyuncuları maç sonunda dehşeti yaşadı...

05.12.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da Amatör Süper Lig B Grubu 9. haftada oynanan Güvenspor-Karaaptiler Akınspor maçı sonrasında deplasman takım minibüsüne taraftarlar saldırdı. Minibüsün camları kırılırken, yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Amatör Süper Lig B Grubu’nda 9. haftasında Karasu Güvenspor, Karaaptiler Akınspor’u ağırladı. 1-1 beraberlikle neticelenen maç sonrasında evine gitmek için hazırlanan Karaaptiler Akınspor takımının oyuncuları minibüse bindiklerinde adeta dehşeti yaşadı.

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Karasu Güvenspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan takım oyuncuları, küfür ve hakaretlere maruz kaldı.

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Deplasman takımını taşıyan minibüsüne saldıran taraftarlar, aracın camlarını kırdı.

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Yaşanan dehşet anları ise bir Karaaptiler Akınspor futbolcusunun cep telefon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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