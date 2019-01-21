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Araçlarından inip tartışmaya başladılar! Sonrası korkunç

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 21.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

Ankara'da hasarlı kaza sonrası yol ortasında tartışan iki sürücü ile araçlarına başka bir otomobil çarptı. Arkadan gelen bir başka otomobilin de karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda saat 13.30 sıralarında seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Bu sırada aynı yöne giden bir başka otomobil, tartışan 2 sürücüye ve araçlarına çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil de kazaya karıştı.

SÜRÜCÜLERİN DURUMLARI AĞIR

4 aracın karıştığı zincirleme kazada, tartışan 2 sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tartışırken otomobil çarpan 2 sürücünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

kaza

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza trafik

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