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  4. Aradığı aşkı sonunda buldu! Ünlü oyuncu Gerard Butler gönlünü kendisinden 25 yaş küçük modele kaptırdı

Aradığı aşkı sonunda buldu! Ünlü oyuncu Gerard Butler gönlünü kendisinden 25 yaş küçük modele kaptırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.07.2024 08:46
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Hollywood yıldızı Gerard Butler 2014'te iç mimar Morgan Brown ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, bir dargın bir barışık süren birlikteliklerini pandemi döneminde sonlandırmış ve 2021'de kesin olarak ayrılık kararı almıştı. Ayrılığın ardından ise ünlü oyuncu aradığı aşkı sonunda buldu. Gerard Butler gönlünü kendisinden 25 yaş küçük modele kaptırdı.

Aradığı aşkı sonunda buldu! Ünlü oyuncu Gerard Butler gönlünü kendisinden 25 yaş küçük modele kaptırdı

'300 Spartalı', 'Operadaki Hayalet' ve 'Adalet Peşinde' gibi yapımlarda rol alan 54 yaşındaki İskoç aktör Gerard Butler şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

2014'te iç mimar Morgan Brown ile aşk yaşamaya başlayan Gerard Butler, çalkantılı ilişkisini 2021'de noktalamıştı. Bir dargın bir barışık süren birlikteliklerini sonlanıran çift, pandemi döneminde kesin ayrılık kararı almıştı.

BUTLER 1

GENÇ MODELLE AŞK YAŞIYOR

Ayrılığın ardından yalnız olmaktan mutlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, üç yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı. Gerard Butler, model Penny Lane ile aşk yaşamaya başladı.

ünlü model

İkili, samimi bir şekilde Londra'da görüldü. Penny Lane, yakın zamanda ABD'de yayımlanan aylık bir spor dergisi olan Sports Illustrated tarafından 'Yılın Çaylağı' ödülünü kazanmıştı. Bu dergiye kapak olmak oldukça prestijli ve modellerin önünü açan bir durum olarak biliniyor.

ÜNLÜ MODEL 2

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Express

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Gerard Butler
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