Aradığı aşkı sonunda buldu! Ünlü oyuncu Gerard Butler gönlünü kendisinden 25 yaş küçük modele kaptırdı

'300 Spartalı', 'Operadaki Hayalet' ve 'Adalet Peşinde' gibi yapımlarda rol alan 54 yaşındaki İskoç aktör Gerard Butler şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

2014'te iç mimar Morgan Brown ile aşk yaşamaya başlayan Gerard Butler, çalkantılı ilişkisini 2021'de noktalamıştı. Bir dargın bir barışık süren birlikteliklerini sonlanıran çift, pandemi döneminde kesin ayrılık kararı almıştı.

GENÇ MODELLE AŞK YAŞIYOR

Ayrılığın ardından yalnız olmaktan mutlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, üç yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı. Gerard Butler, model Penny Lane ile aşk yaşamaya başladı.

İkili, samimi bir şekilde Londra'da görüldü. Penny Lane, yakın zamanda ABD'de yayımlanan aylık bir spor dergisi olan Sports Illustrated tarafından 'Yılın Çaylağı' ödülünü kazanmıştı. Bu dergiye kapak olmak oldukça prestijli ve modellerin önünü açan bir durum olarak biliniyor.