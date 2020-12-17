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  4. Aralarında Al Pacino ve Robert De Niro da var! Makyajın arkasında saklı kalan yıldızlar

Aralarında Al Pacino ve Robert De Niro da var! Makyajın arkasında saklı kalan yıldızlar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 17.12.2020 15:12 | Son Güncelleme:
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Oyuncular rolleri gereği bir çok karaktere bürünüyor. Bazen yaşlı birini, bazen çirkin birini canlandırıyorlar. Bunu yaparken de makyaj sanatı devreye giriyor.

Sinema ve televizyonun ünlü isimleri rol alacakları yapımlar için ağır makyajla tanınmayacak hale gelebiliyor. Özellikle teknolojinin ilerlemesiyle birlikte özel efekt destekli makyajla birlikte Robert De Niro, Al Pacino ve Andy Serkis gibi isimler bile tanınmaz hale gelebiliyor.

Sinema ve televizyon yıldızları bazen tanındıkları hallerine bürünmek için büyük bir değişimden geçiyor. Oyuncular, beyazperdedeki ihtişamlı görüntülerine kavuşmak için saatlerce makyaj yapılmasını bekliyor. Hollywood’un özel efekt makyajı uzmanları, fantastik ve bilimkurgu karakterlerini yaratmak için özel teknikler kullanıyor.

Geçmişten günümüze kullanılan bir yöntem olan makyaj, özellikle bilim kurgu filmlerindeki karakterleri yaratmak için olmazsa olmazların başında geliyor.

İşte sevilen filmlerde canlandırdığı karakterin makyajının arkasında saklı kalan yıldızlar...

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Makyaj mucizesinin arkasındaki ünlü isimler

Yüzüklerin Efendisi Gollum, Mahmunlar Cehennemi Caesar

Yüzüklerin Efendisi Gollum, Mahmunlar Cehennemi Caesar

Andy Serkis

Andy Serkis

Tilda Swinton, Suspiria

Tilda Swinton, Suspiria

Al Pacino, Dick Tracy

Al Pacino, Dick Tracy

Bill Skarsgard, Pennywise, It

Bill Skarsgard, Pennywise, It

Davy Jones, Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest

Davy Jones, Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest

Doug Jones, Star Trek Discovery

Doug Jones, Star Trek Discovery

Hugh Grant, Cloud Atlas

Hugh Grant, Cloud Atlas

Hellboy, David Harbour

Hellboy, David Harbour

Idris Elba, Star Trek Beyond

Idris Elba, Star Trek Beyond

Jacob Tremblay, Wonder

Jacob Tremblay, Wonder

Kae Alexander, Game of Thrones

Kae Alexander, Game of Thrones

Karen Gillan, Guardians of the Galaxy Vol. 2

Karen Gillan, Guardians of the Galaxy Vol. 2

Ralph Fiennes, Harry Potter and the Order of the Phoenix

Ralph Fiennes, Harry Potter and the Order of the Phoenix

Robert De Niro, Mary Shelley's Frankenstein

Robert De Niro, Mary Shelley's Frankenstein

Sofia Boutella, Star Trek Beyond

Sofia Boutella, Star Trek Beyond

Talos, Captain Marvel

Talos, Captain Marvel

Thanos, Josh Brolin

Thanos, Josh Brolin

The Night King - Richard Brake, Game of Thrones

The Night King - Richard Brake, Game of Thrones

White Walker - Ross Mullan, Game of Thrones

White Walker - Ross Mullan, Game of Thrones

Wun Wun - Ian Whyte, Game of Thrones

Wun Wun - Ian Whyte, Game of Thrones
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