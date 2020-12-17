Aralarında Al Pacino ve Robert De Niro da var! Makyajın arkasında saklı kalan yıldızlar

Sinema ve televizyonun ünlü isimleri rol alacakları yapımlar için ağır makyajla tanınmayacak hale gelebiliyor. Özellikle teknolojinin ilerlemesiyle birlikte özel efekt destekli makyajla birlikte Robert De Niro, Al Pacino ve Andy Serkis gibi isimler bile tanınmaz hale gelebiliyor.

Sinema ve televizyon yıldızları bazen tanındıkları hallerine bürünmek için büyük bir değişimden geçiyor. Oyuncular, beyazperdedeki ihtişamlı görüntülerine kavuşmak için saatlerce makyaj yapılmasını bekliyor. Hollywood’un özel efekt makyajı uzmanları, fantastik ve bilimkurgu karakterlerini yaratmak için özel teknikler kullanıyor.

Geçmişten günümüze kullanılan bir yöntem olan makyaj, özellikle bilim kurgu filmlerindeki karakterleri yaratmak için olmazsa olmazların başında geliyor.

İşte sevilen filmlerde canlandırdığı karakterin makyajının arkasında saklı kalan yıldızlar...