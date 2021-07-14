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  4. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle kardeş zannedilen anne-kız sosyal medyada gündem yarattı

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle kardeş zannedilen anne-kız sosyal medyada gündem yarattı

14.07.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken yaşta yapılan evlilikler, sonraki dönemde travmatik ve zor durumlara yol açtığı için önerilmez. Hatta çoğu ülkede yasalar ile kız çocuklarının erken yaşlarda evlendirilmesi engellenmiştir. TikToker Paris Ledger ve annesinin hikayesi sosyal medyayı erken yaşta evliliklerle ilgili olarak ikiye böldü. Anne ve kızın arasındaki 13 yaş farka çoğu kişi inanmadı.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle kardeş zannedilen anne-kız sosyal medyada gündem yarattı

Annesinin onun sadece 13 yaşında doğurduğunu öğrenen Paris Ledger isimli TikTok kullanıcısı, sosyal medya hesabından oldukça ilginç bir video paylaştı. İzleyen herkesi hayrete düşüren anne ve kızın videosu büyük ilgi topladı ve güzel yorumlar aldı.

kız

TikTok’ta 13 bin takipçiye sahip olan Paris Ledger, aralarında 13 yaş fark olan annesiyle insanlar tarafından sürekli kardeş zannedildiğini söyledi.

anne kız

TikTok'taki kullanıcı adı, Parisledger olan Paris, "Annem beni 13 yaşında doğurduğu için herkes bizi kardeş sanıyor." dedi. Kısa sürede dikkat çeken video yaklaşık 700 bin izlenme aldı. Video anne ve kızın birbirine çok benzedikleri ve güzel olduklarını söyleyen yorumlarla dolup taştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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