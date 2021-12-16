Kimse anne-kız olduklarına inanmıyor! Sosyal medyada görenler şaşkınlık yaşadı

44 yaşındaki Joleen Diaz, temiz yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme rutinleri sayesinde yaşıtlarından bir hayli genç gösteriyor. Sosyal medyada kendisinden yaşça küçük erkeklerin ilişki teklif ettiğinden söz eden Diaz, yeni tanıştığı insanların yaşına inanmadığını belirtti. Özellikle sosyal medya uygulamalarında hesap oluşturma konusunda sorun yaşadığını dile getiren Diaz, “İnsanlar benim sahte olduğumu düşünüyor ve beni şikayet ediyorlar. Sosyal medyanın basit bir şekilde insanı temsil ettiğini düşünmüyorum” dedi.

“KIZIMLA ÇİFTE RANDEVUYA ÇIKIYORUZ”

Instagram hesabında 565 binden fazla takipçisi bulunan Joleen, özellikle genç erkeklerin kendisine ilgi gösterdiğini dile getirdi. Joleen, “Sosyal medyada bana mesaj atan genç erkekler var. Mesajların büyük bir bölümü kibar ve yaşam tarzını devam ettirmem konusunda olumlu yorumlar alıyorum. Bence genç erkekler daha yaşlı biriyle ilişki yaşamanın nasıl bir şey olacağını merak ediyor” diye konuştu.

Kızıyla aralarındaki yaş farkının az olmasından dolayı Joleen anne-kız ilişkisinden çok aralarında yakın arkadaş enerjisi olduğunu dile getirdi. Kızıyla yakın arkadaş olmanın hayatındaki en özgür alan olduğunu belirten Joleen, “İkimizde yeni insanlar tanıştığımızda genellikle beraber dışarı çıkmayı tercih ediyoruz. Sinemaya dördümüz beraber gidiyoruz.” dedi.



