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Aralarındaki yaş farkı nedeniyle kardeş zannedilen anne-kız sosyal medyada gündem yarattı

14.01.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram fenomeni Misha Grimes, annesiyle Dubai'de tatildeyken bir fotoğrafını paylaştı. Ancak sosyal medya kullanıcıları fenomenin annesi olduğuna inanmadı. Annesinin oldukça genç gösterdiğini dile getiren kullanıcılar, ikiliyi kız kardeş zannettiklerini dile getirdi.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle kardeş zannedilen anne-kız sosyal medyada gündem yarattı

Kendisine ait bir YouTube kanalı bulunan Misha Grimes, annesi Kasha ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. Dubai’de tatil yapan anne kızın fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. 155 bin takipçisi bulunan Grimes, annesinin 60 yaşında olduğunu dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları ise ikilinin mayolu pozlarına hayran kaldı, kısa sürede gönderiye beğeni yağdı.

“EN İYİ ARKADAŞ VE ANNE BİR ARADA”

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Çocukluk ve gençlik dönemlerinde annesiyle kendisini kız kardeş zannettiklerini dile getiren Grimes gönderisine, “En iyi arkadaş ve anne bir arada. Bu mükemmel bir kombinasyon” notunu ekledi.

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Anne Kasha’nın güzelliği karşısında şaşkına dönen sosyal medya kullanıcıları gönderiye övgü dolu yorumlarla akın etti. Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü annenin yaşına inanmamayı tercih ederken, “Güzelliği annesinden geçmiş” yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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