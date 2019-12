Aralıklı oruç nedir, aralıklı oruç diyetinin sağlığa olan etkileri nelerdir?

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, gün içinde sadece altı saatlik aralıkta yemek yemenin tansiyonu düşürebileceği, obezite, kanser, diyabet ve kalp hastalıklarını önleyebileceğine dair bulgular elde edildi.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

İnsanlar ve kemirgen hayvanlarla yapılan çalışmanın sonuçları tıp dergisi The New England Journal of Medicine'da yayımlandı. CNN'in haberine göre sinir bilimi uzmanı Prof. Mark Mattson liderliğindeki ekip, araştırmada iki tip aralıklı oruç diyetine odaklandı.

Bunlardan biri zaman sınırlamalı diyet (günde 6-8 saat yiyip 16-18 saat aç kalma) diğeri de beş gün aç kalma (günde sadece 500 kalori alma) ve iki gün normal yeme. Aralıklı oruç diyetinde birçok alanda sağlıkta belirgin bir iyileşme görüldü. Ama bunun yeme düzeninden mi yoksa kilo vermeden de kaynaklanmış olduğu henüz bilinmiyor.

'GEÇİŞLER, HÜCRE SAĞLIĞINI GELİŞTİRİYOR'

Prof. Mattson'a göre açlıkla yemek yeme arasındaki geçişler, bir tür metabolizma anahtarı işlevi görerek, hücre sağlığını geliştiriyor. Bu süreçte hücreler yağı enerjiye çeviriyor.