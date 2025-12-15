Dünyanın en pahalı sebzesi: Türkiye'de çöpe gidiyor! Avrupa'da kilosu 1.000 avroya satılıyor

Türkiye’de yıllardır 'ot' denilerek kesilen ya da tarlada bırakılan şerbetçi otu filizlerinin, Avrupa’da kilosu 1.000 avroya kadar alıcı bulması dikkat çekti. Bahar aylarında bitkinin verdiği ilk sürgünler, Avrupa gastronomi dünyasında 'Hop Shoots' adıyla lüks bir ürün olarak kabul ediliyor.

AVRUPA GASTRONOMİSİNİN GÖZDESİ

Şerbetçi otunun mart ve nisan aylarında toprak yüzeyine çıkan taze filizleri, özellikle Belçika, Fransa ve İngiltere’de büyük ilgi görüyor. Sezonun ilk hasadında açık artırmayla satılan bu filizler, sınırlı arz nedeniyle dünyanın en pahalı sebzeleri arasında gösterildi. İlk haftalarda kilosu 1.000 avroya ulaşan fiyatlar, sezon ilerledikçe düşse de yüksek seyrini korudu.

TÜRKİYE’DE "SEYRELTME" DİYE KESİLİYOR

Türkiye’de şerbetçi otu üretiminin merkezi konumundaki Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, bu filizler ana ürün olan kozalakların verimini artırmak amacıyla "seyreltme" işlemi kapsamında kesiliyor. Ticari değeri yeterince bilinmeyen filizler çoğu zaman tarlada bırakılıyor ya da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bazı üreticiler ise yalnızca mutfağında değerlendirmeyi tercih ediyor.

KISA SEZON, YOĞUN EMEK

Uzmanlara göre Hop Shoots’un bu denli yüksek fiyatlara satılmasının en önemli nedeni hasadının son derece zahmetli olması. Filizler makineyle toplanamıyor, tek tek elle ve büyük özenle hasat ediliyor. Ayrıca hasat süresinin sadece üç-dört hafta ile sınırlı olması, ürünü nadir ve değerli kılıyor.

MİCHELİN YILDIZLI MENÜLERDE

Avrupa’daki lüks restoranlar, Hop Shoots’u "sebzelerin trüfü" olarak tanımlıyor. Kuşkonmaza benzeyen yapısı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan filizler, özellikle deniz ürünleriyle birlikte özel başlangıç tabaklarında sunuluyor. Bazı restoranlarda yalnızca birkaç filizden oluşan tabakların bile yüksek fiyatlarla servis edildiği belirtildi.

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR İHRACAT KAPISI MI?

Tarım ve ihracat uzmanları, Türkiye’de yetiştirilen şerbetçi otunun değerlendirilmesi halinde önemli bir katma değer yaratılabileceğini vurguladı. Üreticilerin organize edilmesi, soğuk zincir altyapısının kurulması ve Avrupa standartlarında paketleme yapılması durumunda, bugün tarlada bırakılan filizlerin yarın önemli bir ihracat kalemi haline gelebileceği ifade edildi.