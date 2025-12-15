Yılbaşı eğlencesinin fiyatları belli oldu: Kişi başı ücretler 30 bine kadar dayandı!

İstanbul’da yeni yılı lüks mekanlarda karşılamak isteyenler için kişi başı yılbaşı yemeği ve eğlence ücretleri belli oldu.
Boğaz manzaralı saraylardan beş yıldızlı otellere kadar birçok seçkin adreste fiyatlar 5 bin 900 TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıkarken, yılbaşı gecesi için hazırlanan özel menü ve eğlence programları da dikkat çekti.
Açıklanan fiyatlara göre İstanbul’un önde gelen mekanlarında yılbaşı gecesi kişi başı ücretler şöyle:
Çırağan Sarayı: 23 bin TL
Çırağan Rüya: 18 bin TL
Raffles Otel: 24 bin TL
Swiss Otel: 12 bin 500 TL
Crowne Plaza: 15 bin – 30 bin TL
Elite World Grand Küçükyalı: 11 bin – 15 bin TL
Hilton Kozyatağı: 10 bin – 20 bin TL
Globe Restaurant: 9 bin 500 TL
Sheraton Levent: 5 bin 900 TL
Canlı müzik, özel yılbaşı menüleri ve eğlence programlarının dahil olduğu organizasyonlarda, fiyatların mekanın konumu ve sunulan hizmetlere göre değişiklik gösterdiği belirtildi. Lüks bir yılbaşı planlayanların bütçelerini şimdiden gözden geçirmesi gerekiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum