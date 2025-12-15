YEMEK

Yılbaşı eğlencesinin fiyatları belli oldu: Kişi başı ücretler 30 bine kadar dayandı!

İstanbul’da yeni yılı lüks mekanlarda karşılamak isteyenler için kişi başı yeme-içme ve eğlence ücretleri netleşti. Boğaz hattından beş yıldızlı otellere kadar birçok seçkin mekanda fiyatlar binlerce lirayı buluyor. Yılbaşı yemeği ve eğlence ücretlerinin detayları haberimizde...

Sedef Karatay

İstanbul’da yeni yılı lüks mekanlarda karşılamak isteyenler için kişi başı yılbaşı yemeği ve eğlence ücretleri belli oldu.

Boğaz manzaralı saraylardan beş yıldızlı otellere kadar birçok seçkin adreste fiyatlar 5 bin 900 TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıkarken, yılbaşı gecesi için hazırlanan özel menü ve eğlence programları da dikkat çekti.

BOĞAZ VE LÜKS OTELLERDE YILBAŞI TARİFESİ

Açıklanan fiyatlara göre İstanbul’un önde gelen mekanlarında yılbaşı gecesi kişi başı ücretler şöyle:

Çırağan Sarayı: 23 bin TL

Çırağan Rüya: 18 bin TL

Raffles Otel: 24 bin TL

Swiss Otel: 12 bin 500 TL

Crowne Plaza: 15 bin – 30 bin TL

Elite World Grand Küçükyalı: 11 bin – 15 bin TL

Hilton Kozyatağı: 10 bin – 20 bin TL

Globe Restaurant: 9 bin 500 TL

Sheraton Levent: 5 bin 900 TL

Canlı müzik, özel yılbaşı menüleri ve eğlence programlarının dahil olduğu organizasyonlarda, fiyatların mekanın konumu ve sunulan hizmetlere göre değişiklik gösterdiği belirtildi. Lüks bir yılbaşı planlayanların bütçelerini şimdiden gözden geçirmesi gerekiyor.

