Aralıklı oruç tip 2 diyabete karşı koruyucu olabilir

Slash Gear internet sitesindeki habere göre, Almanya İnsan Beslenme Enstitüsü’de yapılan çalışmada, tip 2 diyabete yakalanma riski olan obez farelerin pankreaslarında daha fazla yağ birikmesi olduğu; genetik olarak diyabete yakalanma riski olmayan farelerin pankreaslarında ise neredeyse hiç yağ bulunmadığı gözlemlendi.

Araştırmacılar deney sırasında, kilosu yüksek farelerin istedikleri kadar beslenmelerine izin verirken bunların pankreaslarında yağ birikmeye başladığını buna karşın aralıklı olarak aç bırakılan gruptaki farelerin ise pankreaslarında hiçbir bir yağlanma olmadığını fark etti.

Pankreastaki yağ birikmesi kan şekerini kontrol eden insülinin çok fazla salgılanmasına neden oluyor.

Araştırmacıların yaptıkları bu deneyin sonuçlarıyla aralıklı orucun tip 2 diyabetin gelişmesini engelleyeci bir etkisi olduğu sonucuna varıldı. Ancak tek başına bunun, hastalığı engelleyici bir yeterliliği bulunmadığının da altı çizildi.

Aralıklı orucun günümüzde bir beslenme trendi olmasının yanı sıra sağlık açısından çok sayıda yararı olduğu belirtiliyor.



