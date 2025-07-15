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Arap turistin paylaştığı video tepki çekti! Bir tomar para çıkarıp Karadenizli kadınla dalga geçti

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Trabzon'a giden bir turistin sosyal medya hesabından paylaştığı video gündem oldu. Bir kadın satıcıdan meyve satın alan adamın bir tomar para çıkarıp kadınla dalga geçerek ödeme yapması tepki topladı.

Turistlerin ve özellikle Arap ülkelerinden gelen ziyareçilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Karadeniz bölgesi'nde çekilen bir görüntü gündem oldu.

Arap turistin paylaştığı video tepki çekti! Bir tomar para çıkarıp Karadenizli kadınla dalga geçti 1

Karadeniz’e tatil için gelen bir Arap turistin sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa sürede büyük tepki topladı. Karadenizli satıcıdan meyve alan turistin, sergilediği tavırlar sosyal medyada “saygısızlık” ve “küçümseyici davranış” şeklinde yorumlandı.

Arap turistin paylaştığı video tepki çekti! Bir tomar para çıkarıp Karadenizli kadınla dalga geçti 2

BİR TOMAR PARA ÇIKARIP SAYDI

Arap turistin, elindeki paraları satıcının gözüne sokarcasına göstererek yavaş yavaş sayması ve ardından parayı vermek yerine, satıcıyı bekleterek adeta onunla dalga geçmesi büyük tepki çekti.

Arap turistin paylaştığı video tepki çekti! Bir tomar para çıkarıp Karadenizli kadınla dalga geçti 3

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon arap
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