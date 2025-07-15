Arap turistin paylaştığı video tepki çekti! Bir tomar para çıkarıp Karadenizli kadınla dalga geçti

Turistlerin ve özellikle Arap ülkelerinden gelen ziyareçilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Karadeniz bölgesi'nde çekilen bir görüntü gündem oldu.

Karadeniz’e tatil için gelen bir Arap turistin sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa sürede büyük tepki topladı. Karadenizli satıcıdan meyve alan turistin, sergilediği tavırlar sosyal medyada “saygısızlık” ve “küçümseyici davranış” şeklinde yorumlandı.

BİR TOMAR PARA ÇIKARIP SAYDI

Arap turistin, elindeki paraları satıcının gözüne sokarcasına göstererek yavaş yavaş sayması ve ardından parayı vermek yerine, satıcıyı bekleterek adeta onunla dalga geçmesi büyük tepki çekti.