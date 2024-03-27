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  4. Araplar çıldırdı, Fenerbahçe'ye piyango! Dzeko'yu tarihe geçecek bir rakamla alıyorlar

Araplar çıldırdı, Fenerbahçe'ye piyango! Dzeko'yu tarihe geçecek bir rakamla alıyorlar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2024 15:06
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Attığı gollerle geldiği günden bu yana Sarı-Lacivertli taraftarlarla çok özel bir bağ kurmayı başaran Edin Dzeko için Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal devreye girdi. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Inter'den kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Edin Dzeko için sürpriz bir talip geldi.

Bosna Hersek basınından Sportam'ın haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Edin Dzeko'ya talip oldu.

ASTRONOMİK RAKAM

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Al-Hilal'in Dzeko'yu takip ettiği belirtilirken, yıldız oyuncuya yıllık 11 milyon euro maaş kazanabileceği bir teklifte bulunulduğu ifade edildi.

DZEKO TEKLİFE SICAK BAKIYOR

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Haberde, Dzeko'nun kariyerini sonlandırmadan önce bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

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Fenerbahçe ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Dzeko, Sarı-lacivertlilerde 37 maça çıkarken, 22 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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