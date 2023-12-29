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Aras Bulut İynemli'nin paylaşımına Bahar Feyzan'dan yanıt: Aynısını Atatürk dizisi iptal edilirken de görmek isterdik

29.12.2023 22:39 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı. Atatürk filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin yaptığı paylaşım da gündem oldu. İynemli'nin yazdıklarına ise gazeteci Bahar Feyzan "Aynısını Atatürk dizisi iptal edilirken de görmek isterdik" yanıtını verdi.

Süper Kupa finalinde yaşanan skandala sosyal medyada tepkiler gelmeye devam ediyor. Disney Plus için çekilen Atatürk dizisinin platform tarafından iptal edilmesi de gündem olmuştu. Daha sonra sinemalarda gösterime giren Atatürk filminin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ise sosyal medyadan Atatürk'ün sözlerini paylaşarak olaya tepki gösterdi.
İynemli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh ve Ne mutlu Türküm diyene" sözlerini paylaştı.

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"ÇAKMALARINDAN SAKININIZ...."

Gazeteci Bahar Feyzan ise İynemli'nin paylaşımına "Çakmalarından sakınınız... Aynısını Atatürk dizisi iptal edilirken de görmek isterdik." yanıtını verdi.

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