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Çukur hayranlarının hayali gerçek oluyor! Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş kadrosuna geliyor

09.12.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli’nin Show Tv’nin pazartesi akşamları yayınladığı Üç Kuruş dizisinde rol alacağı öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon final yapan Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’ye Üç Kuruş’ta iki kez teklif gittiği ilkinde genç oyuncunun teklifi geri çevirdiği ancak şimdi kabul ettiği söyleniyor.

Çukur hayranlarının hayali gerçek oluyor! Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş kadrosuna geliyor

Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz sezon final yapan Çukur dizisinden sonra televizyona bir süre ara vereceğini ima eden açıklamalarda bulunmuştu. Çukur’un yapım şirketi Ay Yapım’ın yeni projesi Üç Kuruş’ta yer alacağı konuşulan Aras Bulut İynemli, başka bir film projesini kabul ettiğini açıklayarak dizinin teklifini reddetmişti.

ARAS BULUT İYNEMLİ, 2. TEKLİFİ KABUL ETTİ

Ancak Üç Kuruş’un hedeflenen reytinglere ulaşamaması yapımcıları harekete geçirdi. Ay Yapım, Aras Bulut İynemli’ye ikinci kez teklif götürdü. Ünlü oyuncu bu kez teklife sıcak baktı ve Ay Yapım’la el sıkıştı.

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Diziye Can karakteriyle dahil olacağı söylenen Aras Bulut İynemli'nin Aslıhan Malbora'nın oynadığı Leyla'nın eski sevgilisi olarak ekranlara geleceği iddia edildi. Dizinin 10. bölümünde kadroda yer alacağı söylenen İynemli'nin 3 ya da 4 bölüm boyunca Üç Kuruş hayranlarının karşısında olacağı konuşulanlar arasında.

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Aras Bulut İynemli
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