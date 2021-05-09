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Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil’in Çukur hatırası güldürdü!

09.05.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv’nin fenomen işi Çukur dizisinde başrolleri paylaşan Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil, 4 sezondur ekranda harikalar yaratıyor. Sevilen ikili sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını güldürdü.

Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil’in Çukur hatırası güldürdü!

4 sezondur ekranda olan Çukur’un Mayıs ayında biteceği bir süre önce öğrenilmişti. Finale giden Çukur dizisinin başrol oyuncuları Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil sosyal medya hesaplarından keyifli bir fotoğrafla hayranlarını gülümsetti.

Dizide Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli ve Vartolu'yu oynayan Erkan Kolçak Köstendil, bir araç içi çekim sahnesi öncesinde aşağıdaki pozu vermişler.

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Köstendil, eline kamerayı alıp vermiş pozunu. İki oyuncunun o anlardaki yüz ifadeleri ise görenleri gülümsetiyor! Çukur dizisinde gerginlik yaşayan iki kardeşi oynayan oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Aras Bulut İynemli Erkan Kolçak Köstendil
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