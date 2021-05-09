Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil’in Çukur hatırası güldürdü!

4 sezondur ekranda olan Çukur’un Mayıs ayında biteceği bir süre önce öğrenilmişti. Finale giden Çukur dizisinin başrol oyuncuları Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil sosyal medya hesaplarından keyifli bir fotoğrafla hayranlarını gülümsetti.

Dizide Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli ve Vartolu'yu oynayan Erkan Kolçak Köstendil, bir araç içi çekim sahnesi öncesinde aşağıdaki pozu vermişler.

Köstendil, eline kamerayı alıp vermiş pozunu. İki oyuncunun o anlardaki yüz ifadeleri ise görenleri gülümsetiyor! Çukur dizisinde gerginlik yaşayan iki kardeşi oynayan oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekiyor.

