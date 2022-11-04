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  4. Aras Bulut İynemli yalnız bıraktı! Bige Önal'ın tarzı takipçilerini ikiye böldü

Aras Bulut İynemli yalnız bıraktı! Bige Önal'ın tarzı takipçilerini ikiye böldü

04.11.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras Bulut İynemli ile uzun zamandır aşk yaşayan Bige Önal da Netflix'in gecesindeydi. Geceye yalnız katılan Önal'ın tarzı hayranlarını ikiye böldü. Bige Önal'ı gören bazı takipçiler "Bari bot giyseydin" yorumları yaptı.

Aras Bulut İynemli yalnız bıraktı! Bige Önal'ın tarzı takipçilerini ikiye böldü

Netflix dizisi Bir Başkadır'da Hayrunnisa karakterini canlandıran Bige Önal da Ntflix'in davetlisiydi. Geceye yalnız gelen güzel oyuncuya sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin eşik etmemesi gözlerden kaçmadı.

Geceye yalnız gelen Önal'in ilginç tarzı sosyal medyada gündem oldu. Bige Ünal külotlu çorap üstüne tulum giydi ve altına da stiletto tercih etti.

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Güzel oyuncunun bazı hayranları bu tarzını beğenirken çoğu hayranı ise bu tarzı rüküş buldu. Önal'ı görenler "Hiç olmamış", "Bari bot giyseydin altına", Kız külotlu çorapla çıkmışsın ya" yorumları yağdı.

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Bilge Önal ile uzun zamandır aşk yaşayan Aras Bulut İynemli, Disney + için hazırlanan Atatürk dizisinde başrol olmasıyla gündemde.

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