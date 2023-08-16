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Aras Kargo’dan Atakaş Hatayspor’a 'gönül' desteği

16.08.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras Kargo, Atakaş Hatayspor’a sponsor oldu. Sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçen iş birliği bir sezon boyunca geçerli olacak. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Hatayspor kulübü, depremdeki tüm kayıplarımızın anısını temsil ediyor. Bu anlamda, iş birliğimizin sporun iyileştirici gücüyle yaraları sarmaya katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.

Aras Kargo, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig'den çekilmek durumunda kalan ve bu sezon ligde yeniden yerini alan Atakaş Hatayspor’a, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda forma şort arkası sponsoru oldu.

"YANIMIZDA OLAN TÜM KURUMLARA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Aras Kargo anlaşmasının sahaya dönmelerindeki damlalardan biri olduğunu söyleyen Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, “Bu anlaşma; Atakaş Hatayspor’un sahaya dönebilmesinin damlalarından biriydi. Birkaç ay önce sahaya çıkmamız neredeyse imkansızdı. Vefat eden futbolcular, iş arkadaşlarımız vardı ve yıkılan bir şehirdendik. Bu şehrin içinde futbolu düşünmek uçuk bir fikirdi. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen bizim yanımızda olan ve sahaya çıkmamızı sağlayan umut çiçeklerimiz de vardı. Başta Bakanlığımız ve Federasyonumuz olmak üzere; Aras Kargo ve yanımızda olan kurumlara teşekkür ederiz. Oynayacak ne sahamız ne futbolcumuz vardı. Elimizde sadece yürekli bir hocamız olan Volkan hocamızla birlikte neler yapabiliriz diye konuştuk. Yanımızda olan çok dostumuz olduğunu gördük. Bu doğrultuda; aldığımız desteklerle devam edersek bir yola varabiliriz fikri ortaya çıktı. Altyapıdan arkadaşlarımızla birlikte kamplara başladık. Kadromuzda yüksek rakamlara alınan bir futbolcu yok. Dünyanın her yerinden neredeyse gönüllü olarak geldiler” ifadelerini kullandı.

"HATAYSPOR'UN YANINDA OLMAYI KENDİMİZE GÖREV BİLDİK"

Aras Kargo ile Atakaş Hatayspor arasında gerçekleşen anlaşmaya ilişkin konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanan bir marka olarak, farklı branşlarda Türk sporuna desteğimizi sürdürüyoruz. 6 Şubat’ta yaşanan felaket nedeniyle geçtiğimiz sezon ligden çekilmek durumunda kalan ve bu yıl ligde tekrar yerini alan, artık tüm Türkiye’nin ve tüm Arasların ikinci takımı olan Atakaş Hatayspor’un hem saha içinde hem saha dışında yanında olmayı kendimize görev bildik. Bu kıymetli iş birliğinin hayata geçmesini mümkün kılan Atakaş Hatayspor ailesine teşekkür ediyorum. Aras Kargo olarak, bundan sonraki süreçte de Türk sporuna desteklerimizi farklı branşlarda da sürdüreceğiz” dedi.

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