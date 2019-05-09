'İnsanlık 40 yılda 6 kilo aldı!'

200 ülkeden 112 milyon insanın beden ölçüsü ve ağırlık verileri ile yapılan çalışma Imperial College London tarafından hazırlandı ve Nature dergisinde yayınlandı. 1985 ve 2017 yılları arasını kapsayan bu çalışmaya göre boy-kilo oranı endeksi (BMI) dikkate alındı.

Binden fazla araştırmacının görev aldığı çalışmanın sonuçlarına göre 1985'ten günümüze BMI ortalaması kadınlarda m2 başına 2 kg erkeklerde ise 2,3 kg arttı. Bu da kişi başına 5-6 kg daha kilolu olunmasına anlamına geliyor.

ARTIŞIN YÜZDE 80'İ KIRSAL KAYNAKLI

Raporun bulduğu en ilginç nokta ise ortalamada yaşanan bu yükselişin şehirlerden ziyade kırsal alandaki kilo artışından kaynaklanması. Kırsal bölgedeki artış toplam artışın yüzde 80'ine denk geliyor. Kırsal BMI ortalamalarına bakıldığında 2,1kg/m2 ancak şehirlerde ortalamanın 1,3kg/m2 olduğu görüldü.

Araştırmacılar ayrıca farklı gelir seviyelerindeki ülkelerde de farklı değerlere rastladı. Yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerde BMI'nın özellikle kırsal bölgede yaşayan kadınlarda en yüksek artışı gördüğü tespit edildi.