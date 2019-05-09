'İnsanlık 40 yılda 6 kilo aldı!'

200 ülkeden 112 milyon insanın beden ölçüsü ve ağırlık verileri ile yapılan çalışma Imperial College London tarafından hazırlandı ve Nature dergisinde yayınlandı. 1985 ve 2017 yılları arasını kapsayan bu çalışmaya göre boy-kilo oranı endeksi (BMI) dikkate alındı.
Binden fazla araştırmacının görev aldığı çalışmanın sonuçlarına göre 1985'ten günümüze BMI ortalaması kadınlarda m2 başına 2 kg erkeklerde ise 2,3 kg arttı. Bu da kişi başına 5-6 kg daha kilolu olunmasına anlamına geliyor.
ARTIŞIN YÜZDE 80'İ KIRSAL KAYNAKLI
Raporun bulduğu en ilginç nokta ise ortalamada yaşanan bu yükselişin şehirlerden ziyade kırsal alandaki kilo artışından kaynaklanması. Kırsal bölgedeki artış toplam artışın yüzde 80'ine denk geliyor. Kırsal BMI ortalamalarına bakıldığında 2,1kg/m2 ancak şehirlerde ortalamanın 1,3kg/m2 olduğu görüldü.
Araştırmacılar ayrıca farklı gelir seviyelerindeki ülkelerde de farklı değerlere rastladı. Yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerde BMI'nın özellikle kırsal bölgede yaşayan kadınlarda en yüksek artışı gördüğü tespit edildi.
Bununla birlikte düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kırsal bölgelerinde de işlenmiş gıda tüketiminin arttığı ve fast-food kültürünün yayıldığı anlaşıldı.
ŞEHİR HAYATININ OLUMLU TARAFLARI AĞIR BASTI
Kamu Sağlığı Okulu Profesörü Yazar Majid Ezzati konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede kırsalda çıkan bu sonuçların konunun yeni baştan düşünülmesi gerektiğini ve küresel sağlık sorununu çözebilmek için yeni metotlar geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ezzati öyle konuştu:
"Bugüne kadar toplum sağlığı tartışmaları hep şehir hayatının getirdiği olumsuzluklar üzerinden şekilleniyordu. Ancak görülüyor ki şehirlerin sunduğu spor ve sağlık imkanları nedeniyle hayata kattığı olumlu yönler kırsalın getirdiği imkansızlıklara ağır basıyor."
Ülke bazında BMI'da biraz azalma görülen 12 ülke:
Avrupa - Yunanistan, İspanya, Litvanya, Çekya, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Fransa ve Malta.
Asya Pasifik - Nauru, Singapur ve Japonya.
En çok artış görülen - Mısırlı ve Honduraslı kadınlar (5kg/m2)
Erkek nüfus bazında BMI en çok artan ülkeler:
Bahreyn, Peru, Çin, Mominik Cumhuriyeti ve ABD (3,1kg/m2)
Kırsal alanda yaşayan kadınlar ve erkekler bazında BMI en yüksek olan yer ve tarih:
35,4 kg/m2 ile Amerikan Samao, 2017