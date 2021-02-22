Araştırmacılar "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinde projelerine ilişkin bulgu, çözüm ve önerilerini paylaştı

Kıyan, salgın süresince vatandaşların bu paylaşımlarla gösterdiği etkileşimde zamansal değişim ortaya çıktığını belirterek, geçen yıl mart-nisan döneminde etkileşim oranının tepe noktasına ulaştığını, sonrasında düşüş görüldüğünü ancak ağustosta vaka sayısındaki artışlarla bir miktar yükselişin gözlemlendiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının belirlediği iletişim modelinin analiziyle elde edilen bulgulardan bir iletişim modeli geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Kıyan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye'deki aktif kullanıcıların Twitter paylaşımlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

TÜBİTAK'ta gerçekleştirilen ve YouTube üzerinden de canlı yayımlanan oturumda, Ankara Üniversitesinden Dr. Zafer Kıyan,"Kriz İletişimi: COVID-19 Salgınından Çıkarılacak Dersler Işığında Düzenleyici İletişimsel Yaklaşımlar" başlıklı projelerinde, salgın sürecini iletişim yönünden ele aldıklarını söyledi.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen "Pandemi ve Sosyoloji-Psikoloji Oturumu"nda, akademisyenler, projelerine ilişkin bulgu, çözüm ve önerilerini anlattı.

Bakan Koca'nın iletişim stratejisini Twitter üzerinden gerçekleştirme tercihinin yerinde olduğunu anlatan Kıyan, "Benimsediği dil de tutarlı, bütünleştirici ve güven artırıcıydı. Ancak bununla beraber sosyal medya platformları karşılıklı iletişime olanak vermesine rağmen Sağlık Bakanlığı tek yönlü iletişimi tercih etti." dedi.

Kıyan, bu eksikliği giderecek bir kriz iletişim modeli geliştirmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Modelimiz taraflar arasında diyaloğa dayalı bir iletişim unsurunu ön plana çıkarıyor ve aktörler arasında bir diyaloğun olmasına önem veriyor. Ana aktörün sosyal medyayla kurduğu ilişkinin karşılıklılığa dayalı olması gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin akademik ilgileri azaldı"

ODTÜ'den Prof. Dr. Sibel Kazak Berument, "COVID-19'un Çocuk ve Ergenlerin Bilişsel ve Psikososyal Gelişimi ile Akademik Hayatına Etkileri" projelerinde salgın durumunda aile ortamındaki değişkenleri değerlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'nin 17 ilinde annelerden çocukların gelişimine, çocuklardan da ebeveyn davranışlarına ilişkin bilgiler aldıklarını kaydeden Berument, elde ettikleri bulgulara ilişkin şunları söyledi: