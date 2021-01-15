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Araştırmalara göre günde kaç bardak kahve içmek gerekiyor?

Seray Üstün Seray Üstün 15.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Araştırmalara göre günde kaç bardak kahve içmek gerekiyor?

Sabah güne kahve ile başlamak en büyük keyiflerden biridir. Ancak 17. yy’da kahve içmek ölümle cezalandırılıyordu. Zihin değiştirici etkileri olduğuna inanılan kahve bir bakıma yasaklı bir içecek olarak görülüyordu. Zaman içerisinde yapılan araştırmalar ise kahvenin içerdiği bileşiklerin sağlığa faydalı olduğunu kanıtladı. Sağlık açısından oldukça faydalı olan bu içeceğin miktarı ise birçok tartışma yarattı.

Almanya’da bir grup bilim insanı kafeinin kan damarlarındaki hücrelerde belirli bir tepkimeye yol açar. Bu hücrelerin çalışma şeklini iyileştirir ve daha genç hücrelerin performansını da arttırır. Hatta gün içerisinde düzenli olarak kahve içenlerin çeşitli sağlık koşullarından etkilenme olasılığının daha düşük olduğu ortaya çıktı. Listede yer alan kalp hastalıkları, felç, yaralanmalar, solunum hastalıkları, enfeksiyon ve diyabet üzerinde kahvenin olumlu etkileri vardır. ABD'de 400.000 kişiyle yapılan devasa bir araştırma , günlük olarak kahve içenlerin, kafeini azaltan insanlara göre herhangi bir nedenle ölme olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, kalbi daha uzun süre genç tutmak için ihtiyacımız olan en uygun kahve miktarının günde 4 fincan olduğuna inanıyor.

AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİNİN ZARARI NEDİR?

kahve

Sık sık yarım düzine veya daha fazla kahve içmek bazı sağlık sorunlarına da davetiye çıkartabilir. Bir araştırmaya göre, her gün 6 bardaktan fazla espresso içmek kalp hastalığı riskini yüzde 22'ye kadar artırabilir.

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