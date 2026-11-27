Arca Çorum FK ile Kocaelispor, 29 Kasım 2026 saat 13:30'da Çorum Şehir Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Arca Çorum FK'nin son haftalardaki dalgalı sonuçları ile Kocaelispor'un daha dengeli lig performansı karşılaşmanın temel istatistik başlıklarını oluşturuyor.
Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 13 gol yedi. Ligde 16 puanla 11. sırada.
Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 20 puanla 8. sırada.
Arca Çorum FK'nin iç saha maçlarında gol ortalaması 3, Kocaelispor'un deplasman karşılaşmalarındaki ortalaması 2,33. Bu veriler, iki takımın ilgili saha performanslarında gollü maçların yer tuttuğunu gösteriyor.
Arca Çorum FK'nin gollerinde 70-79 aralığı, Kocaelispor'un gollerinde 80-89 aralığı en yüksek dilim. İki takımın gol üretiminde maçın son bölümünün belirgin payı bulunuyor.
Arca Çorum FK kadrosunda Berat Özdemir (Sakat - Baldırından Sakat), Gökhan Sazdağı (Sakat - Baldırından Sakat), Cengiz Ünder (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Arda Şengül (Sakat - Baldırından Sakat) yer almıyor.
Kocaelispor kadrosunda Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Show (Sakat - Adale Yırtığı), Tanguy Zoukrou (Şüpheli) ve Aleksandar Jovanovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Jesus Ramirez'in 7 golü, Arca Çorum FK'nin 23 gollük takım üretiminin önemli bölümünü oluşturuyor; Alexandros Kyziridis'in 4 asisti hücum katkısını tamamlıyor.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Arca Çorum FK 1, Kocaelispor 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Arca Çorum FK 4, Kocaelispor 8 gol attı.
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