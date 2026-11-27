Trendyol Süper Lig Arca Çorum FK Pazar 13:30 Kocaelispor

Arca Çorum FK ile Kocaelispor, 29 Kasım 2026 saat 13:30'da Çorum Şehir Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Arca Çorum FK'nin son haftalardaki dalgalı sonuçları ile Kocaelispor'un daha dengeli lig performansı karşılaşmanın temel istatistik başlıklarını oluşturuyor.

Lig Durumu Arca Çorum FK 11. Trendyol Süper Lig O 12 G 5 B 1 M 6 P 16 23 Attığı Gol 25 Yediği Gol -2 Averaj Kocaelispor 8. Trendyol Süper Lig O 12 G 6 B 2 M 4 P 20 15 Attığı Gol 11 Yediği Gol +4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Arca Çorum FK 23 / 25 Kocaelispor 15 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı AÇ Arca Çorum FK İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 0 / 3 Gol 6 – 9 K Kocaelispor Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 3 / 0 / 3 Gol 7 – 7

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 13 gol yedi. Ligde 16 puanla 11. sırada.

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 20 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Arca Çorum FK M M G M G tüm kulvarlar İstanbul Başakşehir 4-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 0-5 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Göztepe 2-0 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G Kocaelispor B G B G M tüm kulvarlar Kocaelispor 2-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B

Eyüpspor 0-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 0-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Kocaelispor 3-0 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor Ziraat Türkiye Kupası G

Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Arca Çorum FK'nin iç saha maçlarında gol ortalaması 3, Kocaelispor'un deplasman karşılaşmalarındaki ortalaması 2,33. Bu veriler, iki takımın ilgili saha performanslarında gollü maçların yer tuttuğunu gösteriyor.

Arca Çorum FK'nin gollerinde 70-79 aralığı, Kocaelispor'un gollerinde 80-89 aralığı en yüksek dilim. İki takımın gol üretiminde maçın son bölümünün belirgin payı bulunuyor.

Eksik Oyuncular Arca Çorum FK 4 eksik Berat Özdemir Gökhan Sazdağı Cengiz Ünder Arda Şengül Kocaelispor 5 eksik Massadio Haidara Bruno Petkovic Show Tanguy Zoukrou Aleksandar Jovanovic

Arca Çorum FK kadrosunda Berat Özdemir (Sakat - Baldırından Sakat), Gökhan Sazdağı (Sakat - Baldırından Sakat), Cengiz Ünder (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Arda Şengül (Sakat - Baldırından Sakat) yer almıyor.

Kocaelispor kadrosunda Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Show (Sakat - Adale Yırtığı), Tanguy Zoukrou (Şüpheli) ve Aleksandar Jovanovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Jesus Ramirez Arca Çorum FK 7 Gol 1 Asist Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 4 Gol 4 Asist Cengiz Ünder Arca Çorum FK 4 Gol 2 Asist Ermin Mahmic Arca Çorum FK 3 Gol 1 Asist Berkan Kutlu Kocaelispor 6 Gol 1 Asist Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist Florian Aye Kocaelispor 1 Gol 1 Asist Dan Agyei Kocaelispor 2 Gol 0 Asist

Jesus Ramirez'in 7 golü, Arca Çorum FK'nin 23 gollük takım üretiminin önemli bölümünü oluşturuyor; Alexandros Kyziridis'in 4 asisti hücum katkısını tamamlıyor.

İkili Rekabet 1 Arca Çorum FK 1 Beraberlik 3 Kocaelispor Kocaelispor 2-0 Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK 0-2 Kocaelispor Trendyol 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK 2-1 Kocaelispor Trendyol 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK 1-1 Kocaelispor Trendyol 1. Lig

Kocaelispor 2-1 Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Arca Çorum FK 1, Kocaelispor 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Arca Çorum FK 4, Kocaelispor 8 gol attı.