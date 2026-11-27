Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlık sonrası dönüş süreci yakından takip ediliyor. Stuttgart maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan Nijeryalı golcünün, pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş derbisi için yoğun bir rehabilitasyon ve hazırlık programı uyguladığı bildirildi.

DERBİ KADROSUNDA OLMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılılarda sağlık ve teknik heyetin yakından izlediği süreçte, herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisi kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

İKİNCİ YARIDA SÜRE ALABİLİR

Yıldız futbolcunun maç gününe kadar takımla çalışmalara katılıp katılmayacağının belirleyici olacağı kaydedildi. Osimhen'in antrenmanlarda yer alması ve kendisini iyi hissetmesi halinde derbinin ikinci yarısında süre alması bekleniyor.