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Arctic Monkeys üyelerine Beyoğlu'nda bakkaldan sert tepki! İngilizce küfür ederek müzisyenleri kovdu

11.08.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser veren dünyaca ünlü İngiliz rock müzik grubu Arctic Monkeys üyeleri, Beyoğlu'nda gezerken beklenmedik bir olayla karşılaştı. İstanbul'dan ayrılmayan Arctic Monkeys üyelerinden Jamie Cook ve Nick O’malley, Asmalımescit’te bulunan eğlence mekanında vakit geçirdi. Daha sonra bir bakkalın önünde sohbet eden müzisyenler, içki şişelerini dükkanın önüne bırakınca esnafın sert tepkisiyle karşılaştı. İngilizce küfür eden bakkal, müzisyenleri kovdu.

Dünyanın en tanınan rock gruplarından biri olan Arctic Monkeys üyeleri 2 gün önce İstanbul’da konser verdi. Konser sonrası İstanbul’dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O’malley, Asmalımescit’te bulunan eğlence mekanında eğlendi.

İNGİLİZCE KÜFÜR EDEREK KOVDU

Daha sonra ise mekanın dışında bulunan bir bakkalın önünde gelene kip üyeleri, ellerindeki içki şişelerini dükkanın önüne koyunca ortalık karıştı. Dükkandan çıkan bakkal, sohbet eden müzisyenlere çok sert tepki gösterdi. Şişeleri çöpe fırlatan bakkal, grup üyelerinin sözleri karşısında ise İngilizce bağırarak küfür etmeye başladı.

Arctic Monkeys

"FARK ETMEZ" YANITINI VERDİ

Müzisyenleri dükkanın önünden kovan sinirli esnaf, çevredeki vatandaşların dünyaca tanınan sanatçılar olduklarının hatırlatmaları üzerine de 'Fark etmez' yanıtını verdi.

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Esnafın öfkesinden nasibini alan İngiliz müzisyenler ise dükkanın önünden ayrılarak İstiklal Caddesi'ne gitti. Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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TURNEYE İSTANBUL'DAN BAŞLADILAR

Turneye çıkan ünlü grup Arctic Monkeys üç yıl sonra ilk konserlerini verdi. Dünya turnelerine Türkiye’den başlayan grup, Avrupa'nın ardından Güney Amerika ülkelerinde de hayranlarıyla buluşacak.

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Arctic Monkeys arctic monkeys istanbul
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