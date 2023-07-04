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Arda Güler, Arda Turan ile görüştü! Barça'nın eski yıldızından genç oyuncuya transfer tavsiyesi

04.07.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Güler için transfer savaşı devam ederken, genç yıldızın geleceği henüz netleşmiş değil. 18 yaşındaki oyuncu için özellikle Barça ve Real Madrid ciddi alıcı konumundayken, daha önce Katalan ekibinde forma giymiş olan Arda Turan'dan, Güler için bir transfer tavsiyesi geldi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler için dev kulüpler kıyasıya rekabet etmeye devam ederken, oyuncunun geleceği henüz netlik kazanmış değil. Özellikle Barcelona ve Real Madrid'in yakından takip ettiği yıldız isim daha önce Barcelona'da forma giymiş olan Arda Turan ile görüşme gerçekleştirdi.

"BARCELONA TAM SANA GÖRE"

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Takvim'in haberine göre; Arda Güler, Barcelona'nın teklifi sonrası Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'la görüşme yaptı. 2018-2020 yılları arasında Katalan devinin formasını giyen Arda Turan'ın genç yıldıza, "Hiç düşünme, Barça'ya git. Orası tam sana göre" ifadesini kullandığı öğrenildi.

BARÇA'YA YAKIN

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Milli futbolcunun da şu anda Barça'ya gitmeye oldukça yakın olduğu ancak Leipzig, Ajax ve Benfica gibi geliştirici kulüplere gitme ihtimalini de düşündüğü öğrenildi. Real Madrid'in "1 yıl Castilla'da kiralık oyna" önerisi nedeniyle muhtemel adresler arasında olmadığı da ifade edildi.

UEFA'DAN ÖZEL PAYLAŞIM

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UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter adresinden genç yıldızın geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Avrupa maçlarında gösterdiği performanslardan oluşan bir video yayınlandı. Arda Güler için "Özel biri" ifadesini kullanan UEFA'nın videosu kısa sürede paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.


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