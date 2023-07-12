Arda Güler büyülemeye devam ediyor! Çıktığı ilk antrenmanda yaptıklarıyla gündeme geldi...

Arda Güler ilk idmanda teknik direktör Carlo Ancelotti’yi büyüledi. Tekniği ile dikkat çeken 18 yaşındaki milli futbolcunun yeni takım arkadaşı Brahim Diaz ile ön plana çıktığı kaydedilirken oyuncuların kendilerine kadroda yer bulmak için rekabete hazır olduklarının altı çizildi.

YAPTIĞI HAREKETLERLE BÜYÜLEDİ

Çıktığı antrenmanlarda kendisine hayran bırakan Arda Güler'in yaptığı hareketler ve attığı paslar sosyal medyada gündem oldu.

"SOYUNMA ODASINDA UTANGAÇ"

İspanyol Relevo internet sitesi ise yaptığı haberde Arda Güler’in soyunma odasında gösterdiği utangaç hareketlerin sahaya çıktığında tamamen değiştiğini ve oyuncunun kalitesini gösterdiği ifade edildi. Öte yandan Arda'nın fiziksel olarak gelişmesi gerektiği de aktarıldı.



