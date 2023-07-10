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Arda Güler'den Real Madrid için büyük fedakarlık! Bir ülke konu konuşuyor...

10.07.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan genç yıldız Arda Güler yeni takımı ile antrenmanlara katılabilmek için tatilini yarıda kesti. Bu durumu İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS duyururken, Arda'nın bu hareketi büyük alkış aldı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Transferin en çok konuşulan ismi olan Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e attığı imzayla tüm dünyanın konuştuğu isim haline gelirken genç yıldız yeni takımıyla 6 yıllık sözleşme imzalamıştı. 18 yaşındaki oyuncu için büyük bir imza töreni düzenlenirken, genç oyuncunun törendeki heyecanlı halleri de gözlerden kaçmamıştı.

İspanyol basınının da yakından takip ettiği bu transfer sonrası ülkenin önde gelen gazetelerinden AS, dikkat çeken bir haberi okuyucularıyla paylaştı.

ARDA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

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Buna göre; Arda Güler, takıma hızlı adapte olabilmek ve fiziksel açıdan sıkıntı yaşamamak adına tatilini yarıda kesti. 18 yaşındaki oyuncunun tatil yapmak için izinli olmasına rağmen bir an evvel takıma katılmak istediği için kalan izninden fedakarlık yaptığı ve sahaya çıkmak için sabırsızlandığı iddia edildi.

İLK KEZ ANTRENMANA ÇIKACAK

Arda_Guler_Real_Madrid_2023-24

Real Madrid'in yeni sezon hazırlıklarına bugün Madrid'deki Valdebebas tesislerine başlayacak. Eflatun-beyazlıların Dortmund'dan kadrosuna kattığı Jude Bellingham'ın da ilk kez antrenmalarda sahaya çıkacağı belirtiliyor.


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