Arda Güler'den Real Madrid için büyük fedakarlık! Bir ülke konu konuşuyor...

Transferin en çok konuşulan ismi olan Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e attığı imzayla tüm dünyanın konuştuğu isim haline gelirken genç yıldız yeni takımıyla 6 yıllık sözleşme imzalamıştı. 18 yaşındaki oyuncu için büyük bir imza töreni düzenlenirken, genç oyuncunun törendeki heyecanlı halleri de gözlerden kaçmamıştı.

İspanyol basınının da yakından takip ettiği bu transfer sonrası ülkenin önde gelen gazetelerinden AS, dikkat çeken bir haberi okuyucularıyla paylaştı.

ARDA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Buna göre; Arda Güler, takıma hızlı adapte olabilmek ve fiziksel açıdan sıkıntı yaşamamak adına tatilini yarıda kesti. 18 yaşındaki oyuncunun tatil yapmak için izinli olmasına rağmen bir an evvel takıma katılmak istediği için kalan izninden fedakarlık yaptığı ve sahaya çıkmak için sabırsızlandığı iddia edildi.

İLK KEZ ANTRENMANA ÇIKACAK

Real Madrid'in yeni sezon hazırlıklarına bugün Madrid'deki Valdebebas tesislerine başlayacak. Eflatun-beyazlıların Dortmund'dan kadrosuna kattığı Jude Bellingham'ın da ilk kez antrenmalarda sahaya çıkacağı belirtiliyor.



