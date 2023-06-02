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Arda Güler, dünya devini elinin tersiyle itti! 22 milyon Euro'luk teklif suya düşmüş oldu...

02.06.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, transfer gündemi de iyiden iyiye ısınmış durumda. Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği Arda Güler'e yapılan teklifler ortaya çıktı. Alman devi Dortmund, Arda'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlasa da genç oyuncudan ret cevabı aldı.

Arda Güler, dünya devini elinin tersiyle itti! 22 milyon Euro'luk teklif suya düşmüş oldu...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Sarı-lacivertli takımdan 2 yıl içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun transferi için sürpriz bir takım ön plana çıktı.

BARCELONA, REAL MADRID VE NEWCASTLE DERKEN...

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Arda Güler transferini yakından takip eden Barcelona, Real Madrid ve Newcastle United elini yavaş tutunca Alman ekibi Dortmund ön plana çıktı. Alman ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetim ile girişimlerini hızlandırdı fakat beklemediği bir cevapla karşılaştı.

DORTMUND 22 MİLYON EURO VERDİ

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Alman kulübünün temsilcileri sarı-lacivertlilere 22 milyon euro bonservis önerdi. Borussia Dortmund, Arda Güler'i beğeniyor olsa da; 18 yaşındaki oyuncu, Alman ekibine transfer olmayı reddetti ve "Onlara gitmek istemiyorum, 1 sene daha Fenerbahçe'de kalacağım" dediği iddia edildi.


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