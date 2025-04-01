Arda Güler'e 180 dakikada lüks ev parası verilecek! Oynasa da oynamasa da...

Real Madrid kulübü tüm kupalara talip olmaya devam ediyor. Bu bağlamda oyuncularını teşvik edebilmek için elini cebine atan Real Madrid kulübü başkanı Perez, ödeyeceği primleri açıkladı.

PARAYA PARA DEMEYECEKLER

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa kulüp oyuncu başına 900 bin Euro prim ödeyecek. Bununla da yetinmeyen Madrid kulübü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazanması halinde kişi başı 650 bin Euro daha ödeyecek.

ARDA GÜLER DE ALACAK

Real Madrid politikaları gereği, dağıtılan primler sadece ilk 11'de oynayan oyunculara verilmiyor. Real Madrid kulübünde kontratı bulunan herkese verilecek bu primden Arda Güler oynamasa da faydalanabilecek.