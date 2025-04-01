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  4. Arda Güler'e 180 dakikada lüks ev parası verilecek! Oynasa da oynamasa da...

Arda Güler'e 180 dakikada lüks ev parası verilecek! Oynasa da oynamasa da...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.04.2025 13:24
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Real Madrid yönetiminden dev bir hamle geldi. Bu sezon oynadıkları tüm kupalara talip olan Madrid ekibinin başkanı Perez'den futbolcuları mutlu edecek gelişme yaşandı. İspanyol basınından MARCA'nın haberine göre; UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu için Real Madrid'in oyuncularına ödeyeceği miktar belli oldu.

Arda Güler'e 180 dakikada lüks ev parası verilecek! Oynasa da oynamasa da...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid kulübü tüm kupalara talip olmaya devam ediyor. Bu bağlamda oyuncularını teşvik edebilmek için elini cebine atan Real Madrid kulübü başkanı Perez, ödeyeceği primleri açıkladı.

PARAYA PARA DEMEYECEKLER

ardaa

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa kulüp oyuncu başına 900 bin Euro prim ödeyecek. Bununla da yetinmeyen Madrid kulübü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazanması halinde kişi başı 650 bin Euro daha ödeyecek.

ARDA GÜLER DE ALACAK

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Real Madrid politikaları gereği, dağıtılan primler sadece ilk 11'de oynayan oyunculara verilmiyor. Real Madrid kulübünde kontratı bulunan herkese verilecek bu primden Arda Güler oynamasa da faydalanabilecek.

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