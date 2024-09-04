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  4. Arda Güler'e büyük gurur! Ballon d'Or tarafından Trophy ödülüne aday gösterildi

Arda Güler'e büyük gurur! Ballon d'Or tarafından Trophy ödülüne aday gösterildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.09.2024 20:42
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Real Madrid'de top koşturan illi futbolcumuz Arda Güler, Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi. İşte detaylar...

Arda Güler'e büyük gurur! Ballon d'Or tarafından Trophy ödülüne aday gösterildi
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, Trophy ödülü adayları arasında yer aldı. Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylar arasında kendisine yer buldu.

Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;

Pau Cubarsi - Barcelona
Alejandro Garnacho - Manchester United
Karim Konate - Salzburg
Kobbie Mainoo - Manchester United
Mathys Tel - Bayern Münih
Lamine Yamal - Barcelona,
Zaire - Emery - Paris Saint-Germain
Joao Neves - Paris Saint-Germain
Savinho - Manchester City

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

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Arda Güler, Real Madrid forması altında çıktığı 16 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

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İspanya Arda Güler son dakika
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