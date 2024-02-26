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  4. Arda Güler'e doğum gününde kötü sürpriz! Tam oyuna girecekti, bir anda bütün plan değişti

Arda Güler'e doğum gününde kötü sürpriz! Tam oyuna girecekti, bir anda bütün plan değişti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.02.2024 09:31
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Milli Yıldız Arda Güler'i, Real Madrid formasıyla daha çok görmek isteyen futbolseverler için hayal kırıklığı dolu bir an yaşandı. Doğum gününde oyuna girmeye hazırlanan Arda'nın, Modric'in golünden sonra yedek kulübesine dönmesi umutları bir sonraki maça taşıdı. Maç sonu Ancelotti'nin açıklamaları dikkat çekti.

LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Arda Güler oyuncu değişikliği için kenara geldi. 0-0 giden mücadelede oyunu değiştirmek için kenarda bekleyen Arda Güler, Modric'in attığı gole hem sevindi hem de üzüldü. Real Madrid 1-0 öne geçince Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almaktan vazgeçti.

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Real Madrid'in Sevilla'yı 1-0 yendiği mücadelede Arda Güler oyuna girmek için kenarda beklerken büyük bir şanssızlık yaşadı.

MODRİC ATTI, ARDA DÖNDÜ

Dakikalar 80'i gösterdiğinde durum 0-0'dı. Carlo Ancelotti oyuncu değişikliği için Arda Güler'i yanına çağırdı. Arda Güler kenarda değişiklik için beklediği sırada Luka Modric ağları havalandırarak durumu 1-0 yapmayı başardı. Golü bulan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almaktan vazgeçti.

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"FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİM"

Maçın ardından konuşan Ancelotti, "Modric'in golünden önce Arda ile ilgili bir plan yapmıştım. Ancak gol sonrası fikrimi değiştirdim. Arda bu durumu çok iyi anlıyor, eğer anlamıyorsa zaten hiçbir şey olamayacaktır" dedi.


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