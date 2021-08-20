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Arda Güler'e frikik kullandırmayan Sosa'ya tepki yağıyor

20.08.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, Helsinki maçının son dakikalarında kazanılan frikik atışında taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Atışı genç yetenek Arda Güler'in kullanmasını isteyen taraftarlar, tecrübeli futbolcunun buna izin vermemesi sonrasında tribünlerin tepkisini çekti.

Arda Güler'e frikik kullandırmayan Sosa'ya tepki yağıyor

Fenerbahçe-Helsinki maçına genç oyuncuların performansı damga vurdu. Muhammed Gümüşkaya'nın gol attığı ve Arda Güler'in forma şansı bulduğu maçta ilginç bir an da yaşandı.

SOSA FRİKİĞİ KULLANDI, ORTALIK KARIŞTI

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Maçın son anlarında tehlikeli bir noktandan frikik kullanan Fenerbahçe'de topun başına Arda Güler ve Jose Sosa geçti. Bu anda Fenerbahçeli taraftarlar 'Arda, Arda' şeklinde slogan tutmaya başladı. Ancak Sosa, Fenerbahçe tribünlerinin bu isteğine karşılık vermedi ve frikiği kullandı. Sosa'nın frikik vuruşu rakip barajında kalınca tribünler Arjantinli futbolcuya tepki gösterdi.

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"BU SEFER OLMADI"

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Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan genç oyuncu Arda Güler, "En büyük hayalim burada o topun başına geçmekti. Bu sefer olmadı. Umarım bir dahakine gol atabilirim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Maçın üstünden saatler geçmesine rağmen Fenerbahçeli taraftarların tepkisi dinmedi. Twitter'da en çok konuşulan olaylar arasına giren Sosa'ya tepki gelmeye devam ediyor. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netlik kazanmayan Arjantinli oyuncu için Fenerbahçeli taraftarlar oldukça öfkeli durumda.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü José Sosa
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