Arda Güler'e son teklif Manchester United tarafından 63 milyon euro!

Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler'e teklif yağmaya devam ediyor. Eflatun-beyazlılara son teklif İngiliz devi Manchester United tarafından geldi.

63 MİLYON EURO VERDİLER

Arda Güler'in bonservisine 63 milyon euro teklif eden Manchester United umduğu cevabı Real Madrid'den alamadı. İspanyol devi direkt olarak Manchester United'a ret yanıtı verdi.

TEKLİF YAĞIYOR

Manchester United'ın yanında birçok dünya devinin dikkatini çeken Arda Güler'e orta düzey takımlar da kiralama teklifi yapıyor. Arda Güler konusunda yoğun mesai harcayan Real Madrid'in kiralama konusunda son kararını henüz vermediği öğrenildi.





